SOS-Kinderdorf: 200 Personen aus Kärnten im Visier

Die Geschäftsführung von SOS-Kinderdorf hat eine lückenlose Aufklärung sowie die vollständige und transparente Umsetzung aller Empfehlungen zugesagt, die aus der Arbeit der unabhängigen Reformkommission hervorgehen.

Geleitet wird dieses Gremium von der ehemaligen Präsidentin des Obersten Gerichtshofes, Irmgard Griss. Bei einem Besuch in Klagenfurt gab Griss Einblicke in den Fortschritt der Untersuchungen: Die fünfköpfige Kommission habe mit rund 100 Personen gesprochen, intensiv Material gesichtet und verschiedene Kinderdörfer besucht. Der Abschlussbericht stehe kurz vor der Veröffentlichung.

200 Personen im Visier

Alleine in Kärnten ermittelt die Staatsanwaltschaft im Fall der Missbrauchsvorwürfe im SOS-Kinderdorf in Moosburg gegen rund 200 Menschen, berichtet der ORF. Im Zentrum der Untersuchung stehen drei kritische Fragen: Gab es in der Vergangenheit gezielte Vertuschungen? Welche strukturellen Risikofaktoren existieren innerhalb der Organisation? Und wie lässt sich der Schutz der Betroffenen künftig verbessern?

Angekündigte Maßnahmen

Das SOS-Kinderdorf betonte bereits vorab, dass Fehlverhalten konsequent geahndet werde. Die angekündigten Maßnahmen reichen von strukturellen Änderungen über arbeitsrechtliche Konsequenzen und die Abberufung von Führungskräften bis hin zu strafrechtlichen Anzeigen. Bis zur endgültigen Veröffentlichung des Berichts bleibt die Situation für die Organisation eine Phase des Wartens, auf die eine umfassende interne Aufarbeitung folgen soll.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 24.05.2026 um 10:17 Uhr aktualisiert