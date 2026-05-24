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Großeinsatz am Längsee: Schwimmer wird reanimiert
Heute kam es im Bereich Längsee zu einer großangelegten Suchaktion. Mehrere Einstzkräfte waren vor Ort. Der Grund: Ein Schwimmer wurde gesucht.Als bevorzugte Quelle auf Google hinzufügen
Feuerwehr, die Wasserrettung und auch die Rettung waren vor Ort. Auf Nachfrage von 5 Minuten heißt es vonseiten der Österreichischen Wasserrettung, dass nach einem Schwimmer gesucht wurde. Auch im Einsatz stand der Polizeihubschrauber „Libelle“.
„Person wird reanimiert“
Der Schwimmer wurde gefunden. Die Landespolizeidirektion Kärnten teilt gegenüber 5 Minuten mit, dass die Person reanimiert wird. Es handelt sich um einen Mann. Genauere Informationen sind aktuell noch nicht zu dem Vorfall bekannt.
Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 24.05.2026 um 15:48 Uhr aktualisiert
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