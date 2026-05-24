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Bild auf 5min.at zeigt einen Rettungseinsatz.
Heute fand im Bereich des Längsees eine großangelegte Suchaktion statt.
St. Georgen am Längsee
24/05/2026
Suchaktion

Großeinsatz am Längsee: Schwimmer wird reanimiert

Heute kam es im Bereich Längsee zu einer großangelegten Suchaktion. Mehrere Einstzkräfte waren vor Ort. Der Grund: Ein Schwimmer wurde gesucht.

von Marlene Dorfer Das Foto auf www.5min.at zeigt Marlene Dorfer aus der Kärnten Redaktion.
1 Minute Lesezeit(79 Wörter)
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Feuerwehr, die Wasserrettung und auch die Rettung waren vor Ort. Auf Nachfrage von 5 Minuten heißt es vonseiten der Österreichischen Wasserrettung, dass nach einem Schwimmer gesucht wurde. Auch im Einsatz stand der Polizeihubschrauber „Libelle“.

„Person wird reanimiert“

Der Schwimmer wurde gefunden. Die Landespolizeidirektion Kärnten teilt gegenüber 5 Minuten mit, dass die Person reanimiert wird. Es handelt sich um einen Mann. Genauere Informationen sind aktuell noch nicht zu dem Vorfall bekannt.

Bild auf 5min.at zeigt einen Rettungseinsatz.
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Heute kam es am Längsee zu einer Suchaktion
Bild auf 5min.at zeigt einen Rettungseinsatz.
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Ein Schwimmer wurde vermisst.
Bild auf 5min.at zeigt einen Rettungseinsatz.
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Mehrere Einsatzkräfte waren vor Ort.
Das Bild auf 5min.at zeigt Einsatzkräfte am Längsee.
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Der Schwimmer wurde gefunden.
Das Bild auf 5min.at zeigt Einsatzkräfte am Längsee.
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Der Mann wird reanimiert.
Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 24.05.2026 um 15:48 Uhr aktualisiert
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