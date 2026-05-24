Großeinsatz am Längsee: Schwimmer wird reanimiert

Heute kam es im Bereich Längsee zu einer großangelegten Suchaktion. Mehrere Einstzkräfte waren vor Ort. Der Grund: Ein Schwimmer wurde gesucht.

Heute fand im Bereich des Längsees eine großangelegte Suchaktion statt.

Heute fand im Bereich des Längsees eine großangelegte Suchaktion statt.

Feuerwehr, die Wasserrettung und auch die Rettung waren vor Ort. Auf Nachfrage von 5 Minuten heißt es vonseiten der Österreichischen Wasserrettung, dass nach einem Schwimmer gesucht wurde. Auch im Einsatz stand der Polizeihubschrauber „Libelle“.

„Person wird reanimiert“

Der Schwimmer wurde gefunden. Die Landespolizeidirektion Kärnten teilt gegenüber 5 Minuten mit, dass die Person reanimiert wird. Es handelt sich um einen Mann. Genauere Informationen sind aktuell noch nicht zu dem Vorfall bekannt.

©Wultsch/ÖWR | Heute kam es am Längsee zu einer Suchaktion ©Wultsch/ÖWR | Ein Schwimmer wurde vermisst. ©Wultsch/ÖWR | Mehrere Einsatzkräfte waren vor Ort. ©Wultsch/ÖWR | Der Schwimmer wurde gefunden. ©Wultsch/ÖWR | Der Mann wird reanimiert.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 24.05.2026 um 15:48 Uhr aktualisiert