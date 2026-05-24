Teenies stürzen mit E-Fahrzeug in Bach – schwer verletzt

Schwerer Unfall am Sonntagmittag im Bezirk St. Veit an der Glan: Zwei Jugendliche kamen mit einem dreirädrigen E-Fahrzeug von der Straße ab und stürzten in einen Bach.

Heute kam es zu einem schweren Unfall in Guttaring bei dem zwei Jugendliche verletzt wurden.

Heute kam es zu einem schweren Unfall in Guttaring bei dem zwei Jugendliche verletzt wurden.

eide erlitten schwere Verletzungen und mussten in Krankenhäuser eingeliefert werden – einer davon per Rettungshubschrauber, teilt die Kärntner Polizei mit.

14-Jähriger fuhr auf Ladefläche mit

Gegen 12.45 Uhr lenkte ein 13-Jähriger Kärntner ein dreirädriges E-Fahrzeug im Urtlgraben (Gemeinde Guttaring) auf der Urtlstraße. Auf der Ladefläche fuhr sein 14-jähriger Freund mit. Aus bislang unbekannter Ursache verlor er in einer Rechtkurve die Herrschaft über sein Fahrzeug, kam von der Fahrbahn ab und stürzte in den darunterliegenden Silberbach.

Mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus

Beide Jugendlichen erlitten schwere Verletzungen. Der 14-jährige musste mit dem Rettungshubschrauber C11 in das Klinikum Klagenfurt eingeliefert werden. Der 13-jährige Lenker wurde in das Krankenhaus Friesach eingeliefert.