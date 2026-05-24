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/ ©Montage: O. Posvek/ Rotes Kreuz Stmk & Canva
Eine Bildmontage auf 5min.at zeigt einen Motorradfahrer und einen Rettungswagen.
Heute hat es auf der Trebesinger Landesstraße ordentlich gekracht: Ein 17-Jähriger wurde schwer verletzt.
Spittal an der Drau
24/05/2026
Rettungseinsatz

Kreuzungs-Crash mit Motorrad fordert Schwerverletzten (17)

Auf der Trebesinger Landesstraße (L10) krachten zwei Motorradfahrer im Kreuzungsbereich zusammen. Ein 17-jähriger Kärntner erlitt dabei schwere Verletzungen, auch ein deutscher Urlauber musste ins Krankenhaus.

von Marlene Dorfer Das Foto auf www.5min.at zeigt Marlene Dorfer aus der Kärnten Redaktion.
1 Minute Lesezeit(127 Wörter)
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Um 13.10 Uhr fuhr ein 53-jähriger deutscher Staatsbürger mit seinem Motorrad auf dem Loibenigweg in Lieserhofen in Fahrtrichtung Spittal an der Drau und wollte auf die Trebesinger Landesstraße (L10) fahren. Im Kreuzungsbereich kam es aus bislang unbekannter Ursache zu einer seitlichen Kollision mit einem 17-Jährigen Motorradfahrer, der auch auf der Straße unterwegs war, teilt die Kärntner Polizei mit.

Beide wurden verletzt

Beide Motorradfahrer kamen zu Sturz. Dabei wurde der 17-Jährige, aus dem Bezirk Hermagor, schwer verletzt und musste nach notärztlicher Erstversorgung in das Krankenhaus Spittal an der Drau eingeliefert werden. Der 53-Jährige wurde ebenfalls verletzt, begab sich allerdings selbständig in das Krankenhaus. Beide Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt, heißt es abschließend.

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