Kreuzungs-Crash mit Motorrad fordert Schwerverletzten (17)

Auf der Trebesinger Landesstraße (L10) krachten zwei Motorradfahrer im Kreuzungsbereich zusammen. Ein 17-jähriger Kärntner erlitt dabei schwere Verletzungen, auch ein deutscher Urlauber musste ins Krankenhaus.

Um 13.10 Uhr fuhr ein 53-jähriger deutscher Staatsbürger mit seinem Motorrad auf dem Loibenigweg in Lieserhofen in Fahrtrichtung Spittal an der Drau und wollte auf die Trebesinger Landesstraße (L10) fahren. Im Kreuzungsbereich kam es aus bislang unbekannter Ursache zu einer seitlichen Kollision mit einem 17-Jährigen Motorradfahrer, der auch auf der Straße unterwegs war, teilt die Kärntner Polizei mit.

Beide wurden verletzt

Beide Motorradfahrer kamen zu Sturz. Dabei wurde der 17-Jährige, aus dem Bezirk Hermagor, schwer verletzt und musste nach notärztlicher Erstversorgung in das Krankenhaus Spittal an der Drau eingeliefert werden. Der 53-Jährige wurde ebenfalls verletzt, begab sich allerdings selbständig in das Krankenhaus. Beide Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt, heißt es abschließend.