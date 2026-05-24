31 Grad und Sonne pur: Hier schwitzen die Kärntner aktuell am meisten

Über Kärnten rollt derzeit die erste Hitzewelle. Wie heiß es heute wurde und vor allem wo es am wärmsten war, erfährst du hier bei uns.

Bereits am gestrigen Samstag hat Kärnten in Oberdrauburg die 30-Grad-Marke geknackt. Für den heutigen Sonntag war ebenso sommerliches Wetter vorausgesagt und die Kärntner schwitzen weiter, den derzeit sprechen Meteorologen schon von der ersten Hitzewelle des Jahres. Am heutigen Pfingstsonntag hat Kärnten nochmal draufgelegt, denn vielerorts wurden die 30 Grad überschritten.

Hitzewelle in Kärnten und Osttirol

Die Kärntner und auch die Osttiroler schwitzen wohl um die Wette, denn das sommerliche Wetter soll bis zur kommenden Wochenmitte anhalten. Es werden in den nächsten Tagen sogar Spitzenwerte von bis zu 33 Grad erwartet, vor allem am Dienstag und Mittwoch. Auch heute wurde die 30-Grad-Marke schon überschritten, doch wo war es in Kärnten am Wärmsten?

31 Grad am Pfingstsonntag in Kärnten

Wie die Geosphere Austria informiert liegen die heutigen Maximumwerte in Kärnten bei über 30 Grad. In Feldkirchen wurden 30,2 Grad gemessen, in Ferlach und Dellach im Drautal 30,6 Grad. Fast 31 hatte Spittal an der Drau, hier ergab die Messung einen Wert von 30,8 Grad. Geknackt wurde der 31 in St. Andrä im Lavanttal. Hier misst man 31,7 Grad.

Wetter am Pfingstmontag in Kärnten

In der Nacht auf den Pfingstmontag sinken die Temperaturen auf Werte zwischen 14 und neun Grad. Schön und sonnig geht es dann auch schon in der Früh weiter. Am Nachmittag entstehen höchstens ein paar Quellwolken. Erwartet werden zwischen 27 und 32 Grad, also schon heiß.

Freust du dich schon auf den Sommer? Ja, ich kann es kaum erwarten! Ein bisschen, aber der Frühling hat auch seinen Charme. Nein, ich mag die kühleren Tage lieber. Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

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Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 24.05.2026 um 17:42 Uhr aktualisiert