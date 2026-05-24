Unfall beim Abbiegen: Motorradfahrer auf Wiese geschleudert

Auf der Millstätter Bundesstraße hat sich heute ein Unfall ereignet. Ein Motorradfahrer musste ins Krankenhaus gebracht werden.

Heute kam es im Bezirk Spittal an der Drau zu einem Unfall.

Heute kam es im Bezirk Spittal an der Drau zu einem Unfall.

Gegen 14.15 Uhr fuhr eine 29-jährige Frau aus dem Bezirk Spittal an der Drau mit ihrem Auto hinter einem Traktor auf der Millstätter Bundesstraße (B 98) im Bereich Erlach in Richtung Afritz. Bei der Kreuzung mit der Seestraße bog sie links ein und übersah dabei einen im Gegenverkehr überholenden Motorradlenker. Dann kam es zu dem Unglück.

Musste ins LKH Villach gebracht werden

Noch im Kreuzungbereich kollidierten die Fahrzeuge und der Motorradlenker, ein 57-jähriger Mann aus dem Bezirk Villach-Land, wurde in die angrenzende Wiese geschleudert, teilt die Kärntner Polizei imt. Nach notärztlicher Erstversorgung wurde der Mann in das LKH Villach eingeliefert. Die 29-Jährige blieb unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden.