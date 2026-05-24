Zug blieb einfach stehen: 120 Menschen evakuiert

Gestern Abend wurde die Freiwillige Feuerwehr Zell-Gurnitz aufgrund eines technischen Gebrechens alarmiert. Ein Zug blieb stehen, das führte zu einer Evakuierung.

“Wir wurden gestern um 19.49 Uhr zur Hilfeleistung bei der Koralmbahn alarmiert”, so die Florianis in den sozialen Medien. Ein Zug war aufgrund eines technischen Defekts liegen geblieben. “Laut Einsatzmeldung mussten 120 Personen evakuiert und in einen anderen Zug verbracht werden”, teilt die Feuerwehr weiter mit.

„Niemand wurde verletzt“

Abgestimmt wurde der Einsatz mit dem sich vor Ort befindlichen ÖBB-Einnsatzleiter. Zwischen den beiden Zügen wurde eine Rettungsplattform in Stellung gebracht und die Personen vom defekten Zug in die neue Garnitur verbracht. “Niemand wurde verletzt und binnen kürzester Zeit konnten die Fahrgäste ihre Zugfahrt fortsetzen”, heißt es abschließend.