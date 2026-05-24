Top-Schütze der Austria: „Ich geh mit weinendem Auge“

Der Kroaten-Knipser, meist unbeachtet von den Provinz-Depeschen, hat seine Statistik – und Ansprüche für die Zukunft. Denn: Obwohl die Austria Klagenfurt aus den bekannten Gründen aus der 2. Liga zwangsabsteigen musste und auch Barisic (Kontrakt bis 30.6.) laut Aussage auf Geld wartet, verliert „Tor-Baron Bartol“ kein schlechtes Wort über seinen Ex-Klub.

„Für einen Profi gibt es kaum was Schöneres“

„Für einen Spieler ist Klagenfurt einfach top. Die Stadt, die Menschen, die Infrastruktur, ich habe das geliebt!“, sagt er, „für einen Profi gibt es kaum was Schöneres als dort in dem Stadion zu spielen. Und: Wären die finanziellen Dinge nicht gewesen, wären wir meiner Meinung nach unter die Top 5 gekommen. Ich geh mit einem weinenden Auge!“ Zunächst heißt es jetzt zurück in die Slowakei.

„Kann nur sagen: Danke, Austria!“

Doch der Top-Torschütze der Austria in 2025/2026 vergisst Kärnten nicht: „Am wichtigsten ist die Spielzeit, die habe ich in Klagenfurt bekommen und denke das Vertrauen mit Toren heimgezahlt zu haben. Ich kann nur sagen: Danke, Austria! Und werde den Weg des Klubs weiter verfolgen.“ Momentan hält sich der Kopfball-Spezialist mit einem Individual-Trainer fit, doch er ist offen für Angebote: „Wir werden sehen was passiert. Mein Dank gilt den treuen Austria-Fans, wie die uns trotz der Lage supportet haben, ist unglaublich. Viele Momente sind hängen geblieben, vor allem das 3:0 gegen Lustenau.“

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 24.05.2026 um 20:50 Uhr aktualisiert