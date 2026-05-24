Großeinsatz: Wiener stürzt mit Hängegleiter in steilem Gelände ab

Auf der Emberger Alm kam es heute zu einem herausfordernden Großeinsatz. Ein Mann stürzte mit seinem Hängegleiter ab. Zeugen alarmierten die Einsatzkräfte.

Nachdem ein Wiener heute auf einer Kärntner Alm mit seinem Hängegleiter abstürzte, musste er ins Krankenhaus gebracht werden.

Nachdem ein Wiener heute auf einer Kärntner Alm mit seinem Hängegleiter abstürzte, musste er ins Krankenhaus gebracht werden.

Der 50-jährige Wiener befand sich heute am Startlatz der Emberger Alm im Drautal. Gegen 14:35 Uhr beobachteten Zeugen wie der Schirm des Hängegleiters plötzlich oberhalb eines steilen felsdurchsetzten Waldes zusammenklappte und abstürzte. Sofort alarmierten sie die Einsatzkräfte, eilten zur Hilfe und sicherten den Abgestürzten vor einem weiteren Absturz in dem steilen Geländes.

Schwieriger Einsatz: Bergung mit Tau

Die Polizei teilt mit, dass der Mann unter schwierigsten Bedingungen aus dem unwegsamen, steilen (ca. 60 Grad) und felsdurchsetzten Gelände durch die Bergrettung Oberes Drautal, die Feuerwehr Berg im Drautal und eines Alpinpolizisten zu einer geeigneten Stelle gebracht, damit der Notarzthubschrauber Alpin Heli 6 (SHS-Flugrettung, Zell am See) eine Taubergung durchführen konnte. Nach der Taubergung wurde der Mann zu einem Zwischenlandeplatz geflogen, wo er notärztlich versorgt wurde. Im Anschluss wurde der schwer verletzte Mann in das Klinikum Klagenfurt geflogen.

Unzählige Einsatzkräfte vor Ort

Im Einsatz standen: Bergrettung Oberes Drautal mit acht Männer, Feuerwehr Berg im Drautal mit 20 Männer/Frauen, Notarzthubschrauber Alpin Heli 6, Polizeihubschrauber Libelle Lima der Flugeinsatzstelle Klagenfurt und die Polizeistreife „Greifenburg 1“ (Alpinpolizei).