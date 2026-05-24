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/ ©Peter Waldhauser
Das Bild auf 5min.at zeigt Seerosen am Faaker See.
Auch am Pfingtmontag wird es wider heiß in Kärnten.
Kärnten
24/05/2026
Wetterprognose

Pfingstmontag: Viel Sonnenschein und bis zu 32 Grad möglich

Der Pfingstmontag bringt in Kärnten ebenfalls viel Sonnenschein und es bleibt trocken.

von Marlene Dorfer Das Foto auf www.5min.at zeigt Marlene Dorfer aus der Kärnten Redaktion.
1 Minute Lesezeit(60 Wörter)
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„Am Nachmittag entstehen nur ein paar harmlose Quellwolken. Der Wind weht mäßig aus Richtungen um Nordost“, wissen die Meteorologen der Geosphere Austria. Die Frühtemperaturen reichen von etwa zehn bis 15 Grad und die Tageshöchstwerte liegen zwischen 27 und 32 Grad, regional wird es damit schon heiß, so die Wetterexperten abschließend.


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