Pfingstmontag: Viel Sonnenschein und bis zu 32 Grad möglich

„Am Nachmittag entstehen nur ein paar harmlose Quellwolken. Der Wind weht mäßig aus Richtungen um Nordost“, wissen die Meteorologen der Geosphere Austria. Die Frühtemperaturen reichen von etwa zehn bis 15 Grad und die Tageshöchstwerte liegen zwischen 27 und 32 Grad, regional wird es damit schon heiß, so die Wetterexperten abschließend.





