Chlorgas-Alarm am Katschberg: Zwölf Personen im Spital

Großeinsatz am Katschberg: Nach starkem Chlorgeruch in einem Hotel wurden laut Polizei zwölf Personen in Krankenhäuser gebracht. Darunter waren auch sechs Kinder.

Am Montagabend, dem 25. Mai 2026, wurde gegen 18.30 Uhr ein Chlorgasaustritt bei einem Hotel am Katschberg (Kärnten) gemeldet. Betroffen war der Wellnessbereich des Hotels im Bezirk Spittal an der Drau. Mehrere Personen klagten plötzlich über Atemwegsreizungen und starken Husten. Auch starker Chlorgeruch war wahrnehmbar. „Mehrere Personen hätten plötzlich über Atemwegsreizungen und starken Husten geklagt, zudem sei starker Chlorgeruch wahrnehmbar gewesen“, so die Landespolizeidirektion Kärnten.

Wellnessbereich geräumt

Der betroffene Wellnessbereich wurde sofort geräumt. Danach wurde die Rettungskette in Gang gesetzt. Die Freiwillige Feuerwehr Spittal an der Drau wurde gemeinsam mit mehreren Feuerwehren aus dem Abschnitt Lieser/Maltatal sowie der Feuerwehr St. Michael im Lungau alarmiert. Die Feuerwehr Spittal rückte mit dem Gefahrgut- und Dekontaminationszug zum Einsatzort aus. „Seitens der Feuerwehr Spittal rückte der Gefahrgut- und Dekontaminationszug umgehend zum Einsatzort aus“, so die Feuerwehr Spittal an der Drau.

Vollschutztrupps bereit

Vor Ort standen insgesamt drei Vollschutztrupps der Feuerwehren Gmünd, St. Michael im Lungau und Spittal bereit. Zusätzlich wurde die Dekontaminationsstraße der Feuerwehr Spittal aufgebaut. Ein Vollschutztrupp der FF St. Michael im Lungau stand kurzzeitig im Einsatz. Die Einsatzkräfte belüfteten den betroffenen Bereich beziehungsweise das Gebäude. „Der genaue Auslöser des Chlorgasaustritts ist der FF Spittal an der Drau nicht bekannt“, heißt es seitens der Feuerwehr Spittal an der Drau.

Zwölf Personen im Spital

Laut Landespolizeidirektion Kärnten wurden insgesamt zwölf Personen zur weiteren medizinischen Abklärung in die Krankenhäuser Tamsweg, Spittal an der Drau und Villach gebracht. Eine minderjährige Person wurde mit dem Notarzthubschrauber in das Klinikum Villach geflogen. Die Feuerwehr Spittal spricht in ihrer Aussendung von zehn Personen, darunter sechs Kinder, die in ein Krankenhaus gebracht wurden. „Insgesamt wurden zehn Personen, darunter sechs Kinder, zur medizinischen Abklärung in ein Krankenhaus verbracht“, so die Feuerwehr Spittal an der Drau.

138 Einsatzkräfte vor Ort

Im Einsatz standen laut Polizei die Freiwilligen Feuerwehren Rennweg, St. Peter/Oberdorf, Kremsbrücke, Spittal, Gmünd und St. Michael/Lungau mit insgesamt 19 Fahrzeugen und 138 Einsatzkräften. Auch der Rettungsdienst aus St. Michael, Gmünd und Spittal an der Drau war vor Ort. Die FF Spittal an der Drau stand mit fünf Fahrzeugen und 33 Kräften im Einsatz. „Weitere Ermittlungen werden geführt“, so die Landespolizeidirektion Kärnten abschließend.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 26.05.2026 um 06:22 Uhr aktualisiert