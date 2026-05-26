Unfall auf der A10: Auto prallt gegen Betonsockel und landet am Dach

Auf der A10 Tauernautobahn in Kärnten ist am Pfingstmontag ein Auto gegen den Betonsockel einer Verkehrsüberwachungskamera geprallt. Der Lenker wurde verletzt ins LKH Villach gebracht.

Der verletzte Lenker wurde nach dem Unfall auf der A10 ins LKH Villach gebracht.

Der verletzte Lenker wurde nach dem Unfall auf der A10 ins LKH Villach gebracht.

Am Montag, dem 25. Mai 2026, kam es gegen 12 Uhr auf der A10 Tauernautobahn zu einem schweren Unfall. Ein 39-jähriger kroatischer Staatsangehöriger war mit seinem Wagen in Fahrtrichtung Salzburg unterwegs. Laut Landespolizeidirektion Kärnten kam das Fahrzeug „aus bislang unbekannter Ursache“ rechts von der Fahrbahn ab. In weiterer Folge prallte der Pkw gegen den Betonsockel einer Verkehrsüberwachungskamera. „Durch die Wucht des Aufpralls überschlug sich der PKW und kam auf dem Dach zum Liegen“, so die Landespolizeidirektion Kärnten. Der Lenker wurde dabei verletzt.

Ins LKH Villach gebracht

Der Rettungsdienst versorgte den 39-Jährigen und brachte ihn ins Krankenhaus. Die Polizei teilt dazu mit: „Der 39-Jährige wurde vom Rettungsdienst mit Verletzungen unbestimmten Grades in das LKH Villach verbracht.“ Am Fahrzeug entstand Totalschaden.

A10 kurzzeitig gesperrt

Für die Bergungs- und Aufräumarbeiten musste die A10 Tauernautobahn kurzzeitig gesperrt werden. Neben Notarzt und Rettungsdienst standen auch die Freiwilligen Feuerwehren Feistritz/Drau und Töplitsch im Einsatz. Laut Polizei waren es „insgesamt sechs Fahrzeugen und rund 40 Einsatzkräften“.