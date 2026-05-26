Zwei Wölfe in Teuchl gesichtet

Derzeit wird auf Facebook von einer Wolfsichtung in Teuchl (Mölltal) berichtet. Der Bezirksjäger Christian Angerer bestätigt diese.

Vor einigen Tagen wurden die zwei Wölfe auf einer Wildkamera in Teuchl aufgenommen.

Vor einigen Tagen wurden die zwei Wölfe auf einer Wildkamera in Teuchl aufgenommen.

Vor einigen Tagen wurden die zwei Wölfe auf der Wildkamera gesehen. In dem Facebook Posting hieß es zuerst, dass zahlreiche Junghirsche gerissen auf der Teuchlstraße lagen. Mittlerweile wurde diese Behauptung aber gelöscht, auch Angerer weiß nichts von mehreren verendeten Tieren.

Wölfe werden im Auge behalten

Die zwei Wölfe werden nun beobachtet. Vereinzelt gab es in der Gegend schon Tierrisse, Nutztiere waren noch keine betroffen. Allerdings werden die Kühe erst gegen Ende Mai auf die Alm getrieben. Der Bezirksjäger meint, dass es dann auch bei den Nutztieren unter Umständen zu Rissen kommen kann.