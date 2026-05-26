32,7 Grad: Allzeithitzerekord in Lienz geknackt

Am Pfingstmontag ist in Osttirol ein neuer Mai-Allzeitrekord aufgestellt worden. Mit 32,7 Grad war es dort so heiß wie noch nie im Mai.

Laut Geosphere Austira war das in Lienz der höchste je in einem Mai gemessene Wert. Heute Dienstag könnte der Allzeit-Rekord in Kärnten fallen.

Laut Geosphere Austira war das in Lienz der höchste je in einem Mai gemessene Wert. Heute Dienstag könnte der Allzeit-Rekord in Kärnten fallen.

An der Wetterstation Lienz wurden 32,7 Grad gemessen, das ist der höchste je in einem Mai gemessene Wert seit Beginn der fast lückenlosen Messreihe, bestätigt ein Meteorologe der Geosphere Austria. Der bisherige Mai-Rekord lag bei 32,2 Grad und stammte vom 25. Mai 2009 auf den Tag genau 17 Jahre alt, berichtet David Kaufmann von tauernwetter.at.

Auch in Oberkärnten gab es neuen Rekord

Auch in Teilen Oberkärntens, etwa in Gmünd fiel der Mai-Allzeitrekord: Mit 31,0 Grad wurde der alte Rekord von 30,4 Grad vom 25. Mai 2009 um 0,6 Grad übertroffen. Knapp am eigenen Mai-Rekord vorbei kam Obervellach mit ebenfalls 31,0 Grad – nur 0,1 Grad unter dem bisherigen Mai-Höchstwert von 31,1 Grad vom 30. Mai 2001. Die Messreihe in Obervellach ist seit 1971 lückenlos.

Heute Dienstag könnte zudem der Kärnten-weite Allzeit-Mai-Rekord fallen

Im Lavanttal, im Raum Villach und im Rosental sind bis zu 34 Grad möglich. Der bisherige Kärnten-Rekord liegt bei 33,8 Grad, gemessen am 30. Mai 2005 in Feldkirchen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 26.05.2026 um 09:28 Uhr aktualisiert