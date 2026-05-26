Gewitterwarnung für Kärnten: Lokaler Hagel und Sturmböen möglich

Am Pfingstmontag wurde ein Hitzerekord in Lienz gebrochen. Heute wird es nochmal heiß, morgen kommen aber Gewitter auf uns zu.

Am Mittwoch dreht sich das Wetter und es werden laut Geopshere Austria kärntenweit Gewitter erwartet.

Am Mittwoch dreht sich das Wetter und es werden laut Geopshere Austria kärntenweit Gewitter erwartet.

Am heutigen Dienstag, dem 26. Mai, wird es nochmal heiß in Kärnten. Aber am Mittwoch dreht sich das Wetter und es werden kärntenweit Gewitter erwartet. Teilweise kann auch mit Hagel gerechnet werden.

Gewitter mit teilweise Hagel und Sturmböen

Am Mittwoch dreht sich das Sommerwetter. Zuerst wird es noch heiß, aber ab Mittag beginnt es stellenweise schon zu regnen. „Punktuell kann es im Laufe des Tages dann zu teils kräftigen gewittern kommen. Auch Hagel und Sturmböen kann man nicht ausschließen“, erklärt Meteorologe Michael Tiefgraber von der GeoSphere Austria auf Anfrage von 5 Minuten

Restliche Woche eher keine Gewitter

Die folgenden Tage dann wird es eher zu keinen Gewittern kommen. Die Temperaturen werden aber nicht mehr ganz so nach oben schnellen. Der kritischste Tag der Woche, wettertechnisch, wird eben am morgigen Mittwoch erwartet.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 26.05.2026 um 09:52 Uhr aktualisiert