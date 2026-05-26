18-Jähriger überschlug sich mehrmals mit Traktor

Am Pfingstmontag kam es nachts zu einem schweren Unfall. Ein 18-Jähriger kam mit seinem Traktor von der Straße ab und überschlug sich mehrmals.

Am Montag, dem 25. Mai 2026, um 22.50 Uhr fuhr ein 18-jähriger Landwirt mit seinem Traktor auf einer Gemeindestraße in Sankt Leonhard an der Saualpe aus Richtung Wölfnitz in Richtung Tschrietes. Dort kam er mit seinem Traktor aus bislang unbekannter Ursache von der Fahrbahn ab und überschlug sich mehrfach.

Autofahrer befreiten ihn

Von einem nachkommenden Fahrzeuglenker und dessen Insassen wurde der 18-Jährige aus dem Führerhaus geborgen und die Rettungskette in Gang gesetzt. Der unbestimmten Grades verletzte Mann wurde nach medizinischer Erstversorgung in das LKH Wolfsberg eingeliefert.