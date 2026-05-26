„Oscar der Finanzbranche“ geht erneut an die Kärntner Sparkasse

Die Kärntner Sparkasse hat beim diesjährigen FMVÖ-Recommender-Award in Wien die Höchstwertung von fünf Sternen erhalten. Die Auszeichnung gilt als wichtiges Gütesiegel für hervorragende Kundenorientierung.

In der Wirtschaft wird der Recommender-Award auch als „Oscar der Finanzbranche“ bezeichnet. Damit zählt die Kärntner Sparkasse bundesweit zur Spitzengruppe der Regionalbanken. Grundlage für den Preis war eine große Umfrage im ersten Quartal 2026, bei der insgesamt 8.000 Kunden von Banken und Versicherungen in ganz Österreich befragt wurden.

Von Freunden und Bekannten empfohlen

Die Kärntner Sparkasse sicherte sich die Auszeichnung bereits zum 13. Mal. Ermittelt wurde das Ergebnis über den sogenannten „Net Promoter Score“ (NPS). Diese internationale Methode misst wissenschaftlich, wie gerne Kunden ein Unternehmen an Freunde oder Bekannte weiterempfehlen. Höhere Werte gelten als direktes Zeichen für Kundenzufriedenheit und Firmenwachstum.

Kontinuierliches Lob der Kunden

Die Bereichsleiter Kevin Müller und Alexander Botscharow freuten sich über das Ergebnis und gaben das Lob direkt an die Angestellten der 47 Filialen weiter. Das kontinuierliche Lob der über 200.000 Kunden führt die Bank vor allem auf die Kombination aus persönlicher Beratung vor Ort und digitalen Angeboten wie der Banking-App zurück.