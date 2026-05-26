Langjähriger Kärntner Pfarrer verstorben

Der langjährige Pfarrer von St. Kanzian/Škocjan und Provisor von Stein im Jauntal/Kamen v Podjuni, Friedrich Isop, ist am Montag, dem 25. Mai, im 84. Lebensjahr verstorben. Informationen zu den Begräbnisfeierlichkeiten folgen.

Isop, geboren am 18. August 1942 in Kitzingen in Deutschland, besuchte das Bundesgymnasium in Tanzenberg und das Bundesgymnasium für Slowenen, an dem er 1963 maturierte. Anschließend trat er in das Priesterseminar in Klagenfurt ein und wurde 1968 zum Priester geweiht.

Seit 1993

Von 1969 bis 1972 war Isop Studienpräfekt am Marianum Tanzenberg. Anschließend wirkte er bis 1977 als Kaplan in Eberndorf/Dobrla vas. Seit 1977 war er für die Pfarre St. Kanzian/Škocjan verantwortlich. Seit 1993 war er überdies Provisor in Stein im Jauntal/Kamen v Podjuni. In Anerkennung seiner seelsorglichen Leistungen wurde Isop 1999 zum Bischöflichen Rat und 2023 zum Bischöflichen Konsistorialrat ernannt.