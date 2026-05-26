Kärntner Bierfestival: Neun Brauereien präsentieren ihre Produkte

In Untertweng bei Radenthein findet am Freitag, dem 5. Juni 2026, das Kärntner Bierfestival statt. Die Veranstaltung, die alle zwei Jahre ausgetragen wird, bringt nationale und internationale Traditionsbrauereien zusammen.

Vor der Veranstaltung setzt das Organisationsteam für den Transport der Bierfässer traditionell auch einen historischen Lindner-Traktor aus dem Jahr 1958 ein.

Vor der Veranstaltung setzt das Organisationsteam für den Transport der Bierfässer traditionell auch einen historischen Lindner-Traktor aus dem Jahr 1958 ein.

Insgesamt neun Brauereien nehmen am diesjährigen Treffen teil. Neben lokalen Kärntner Betrieben wie der Brauerei Gelter, der Brauerei Hirt, der Biermanufaktur Loncium, Beeresso und der Brauerei Wimitz präsentieren auch das oberösterreichische Landbrauhaus Hofstetten sowie die tschechischen Produzenten Pivovar Volt und Fuze Prag ihre Produkte. Auch die hauseigene Shilling Brauerei ist vertreten.

Ein vielfältiges Programm

Besucher haben die Möglichkeit, handwerkliche Bierspezialitäten zu verkosten und Gespräche mit den Braumeistern über den Brauprozess zu führen. Ergänzt wird das Programm auf dem Gelände durch ein gastronomisches Angebot sowie Live-Musik. Vor der Veranstaltung setzt das Organisationsteam für den Transport der Bierfässer traditionell auch einen historischen Lindner-Traktor aus dem Jahr 1958 ein.