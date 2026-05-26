Nach tödlichen Badeunfällen: ÖWR macht auf Gefahren aufmerksam

Wer sich an die Badetipps hält, ist sicher im Wasser unterwegs, schützt sich und andere!

Langsam an das Wasser gewöhnen

Nach längerer Sonneneinstrahlung sollte der Körper niemals abrupt abgekühlt werden. Empfehlenswert ist es, sich zuerst langsam mit Wasser abzukühlen und anschließend schrittweise ins Wasser zu begeben. Besonders gefährlich sind Kopfsprünge oder hektisches Hineinspringen unmittelbar nach dem Sonnenbaden. „Gerade jetzt zu Saisonbeginn ist das Wasser vielerorts noch deutlich kälter, als es von außen wirkt. Der Kreislauf kann dadurch rasch überfordert werden“, so Bräuhaupt.

In Ufernähe und nahe der Stege bleiben

Vor allem bei noch kalten Wassertemperaturen empfiehlt die Wasserrettung, sich bevorzugt in Ufernähe beziehungsweise in der Nähe von Stegen aufzuhalten. So kann im Notfall rasch reagiert werden, und Betroffene erreichen schneller sicheren Halt.

Schwimmhilfen und Schwimmbojen verwenden

Die ÖWR Kärnten empfiehlt ausdrücklich die Verwendung von Schwimmhilfen und Schwimmbojen, nicht nur für Kinder, sondern auch für Erwachsene bei längeren Schwimmstrecken. Schwimmbojen erhöhen die Sichtbarkeit im Wasser und bieten bei Erschöpfung oder Kreislaufproblemen eine wichtige Möglichkeit zum Festhalten. Schwimmhilfe/-bojen bieten keine 100%-ige Sicherheit, können im Ernstfall aber entscheidend helfen: „Eine Schwimmboje kann bei Problemen am Wasser oder

im akuten Notfall entscheidende Minuten verschaffen. Man kann sichausrasten oder anderen helfen“, betont Bräuhaupt.

Kinder niemals unbeaufsichtigt lassen

Kinder und Nichtschwimmer dürfen auch im flachen Wasser nie unbeaufsichtigt sein. Das betrifft den Aufenthalt an öffentlichen Gewässern genau so wie auch den Badespaß am eigenen Pool. Ertrinkungsunfälle verlaufen, insbesondere bei Kindern, meist lautlos. Schwimmhilfen ersetzen niemals die Aufsichtspflicht von Erwachsenen!

Eigene Leistungsfähigkeit realistisch einschätzen

Kalte Temperaturen, starke Sonneneinstrahlung und körperliche Belastung wirken gemeinsam auf den Organismus. Die Wasserrettung empfiehlt daher, keine weiten Strecken alleine zu schwimmen und die eigene Kondition realistisch einzuschätzen.

Ausreichend trinken und auf den Kreislauf achten

Hohe Außentemperaturen belasten den Kreislauf zusätzlich. Ausreichend Flüssigkeit, Sonnenschutz sowie regelmäßige Pausen im Schatten helfen dabei, gesundheitliche Probleme zu vermeiden.

Auch Wetterumschwünge beachten

Die Kombination aus Hitze und aufziehenden Gewittern kann rasch zu gefährlichen Situationen führen. Wind, hohe Wellen und starke Strömungen werden häufig unterschätzt. Besonders bei Aktivitäten mit SUPs oder kleinen Wasserfahrzeugen empfiehlt die Wasserrettung erhöhte Vorsicht. Bei drohender Gefahr das nächstgelegene Ufer aufsuchen und ggf. abwarten.

Im Notfall sofort Hilfe alarmieren

Bei Badeunfällen unverzüglich den Notruf 130 verständigen und, sofern möglich, Erste Hilfe leisten. Wichtig sind möglichst genaue Ortsangaben, damit Einsatzkräfte rasch helfen können. Andere zur Mithilfe auffordern; örtlich vorhandene Rettungsgeräte (Rettungsringe etc.) einsetzen. Sich selbst aber nicht in unmittelbare Gefahr begeben.

„Ein sicherer Badetag beginnt mit Eigenverantwortung. Wer aufmerksam bleibt, die Badetipps beachtet und Risiken ernst nimmt, schützt nicht nur sich selbst, sondern auch andere“, appelliert Bräuhaupt abschließend.