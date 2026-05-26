Autofahrer übersieht Fußgänger: Mann wird über Motorhaube geschleudert
Am Dienstagmorgen kam es in Althofen zu einem Unfall. Ein Autofahrer übersah einen Fußgänger…Als bevorzugte Quelle auf Google hinzufügen
Am 26. Mai 2026, gegen 9.35 Uhr, fuhr ein 82-jähriger Mann aus dem Bezirk St. Veit an der
Glan mit seinem Auto im Ortsgebiet von Althofen auf der Silberegger
Landesstraße (L82) und wollte in die Krappfelder Gemeindestraße einbiegen. Dazu
hielt er an und wartete den passierenden Gegenverkehr ab. Im Anschluss bog er
nach links ab. Hier geschah das Unglück.
Fußgänger übersehen
Laut derzeitigem Ermittlungsstand dürfte er einen 58-jährigen Fußgänger, der zu
diesem Zeitpunkt die Straße am Schutzweg überquerte, nicht gesehen haben und
kollidierte mit ihm. Der 58-Jährige wurde auf die Motorhaube geschleudert und
fiel danach er auf die Fahrbahn. Dabei erlitt er Verletzungen unbestimmten
Grades und wurde nach medizinsicher Erstversorgung in das Krankenhaus Friesach
eingeliefert. Da die Windschutzscheibe des PKW schwer beschädigt war, wurde dem
82-Jährigen die Weiterfahrt mit diesem Fahrzeug untersagt.