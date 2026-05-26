Autofahrer übersieht Fußgänger: Mann wird über Motorhaube geschleudert

Am Dienstagmorgen kam es in Althofen zu einem Unfall. Ein Autofahrer übersah einen Fußgänger…

Ein 58-Jähriger wurde auf die Motorhaube geschleudert und fiel danach er auf die Fahrbahn.

Ein 58-Jähriger wurde auf die Motorhaube geschleudert und fiel danach er auf die Fahrbahn.

Am 26. Mai 2026, gegen 9.35 Uhr, fuhr ein 82-jähriger Mann aus dem Bezirk St. Veit an der

Glan mit seinem Auto im Ortsgebiet von Althofen auf der Silberegger

Landesstraße (L82) und wollte in die Krappfelder Gemeindestraße einbiegen. Dazu

hielt er an und wartete den passierenden Gegenverkehr ab. Im Anschluss bog er

nach links ab. Hier geschah das Unglück.

Fußgänger übersehen

Laut derzeitigem Ermittlungsstand dürfte er einen 58-jährigen Fußgänger, der zu

diesem Zeitpunkt die Straße am Schutzweg überquerte, nicht gesehen haben und

kollidierte mit ihm. Der 58-Jährige wurde auf die Motorhaube geschleudert und

fiel danach er auf die Fahrbahn. Dabei erlitt er Verletzungen unbestimmten

Grades und wurde nach medizinsicher Erstversorgung in das Krankenhaus Friesach

eingeliefert. Da die Windschutzscheibe des PKW schwer beschädigt war, wurde dem

82-Jährigen die Weiterfahrt mit diesem Fahrzeug untersagt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 26.05.2026 um 16:14 Uhr aktualisiert