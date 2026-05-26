Tierquälerei? „Wolfsrüstung“ für Schaf sorgt für Wirbel in Kärnten

Ein Villacher Erfinder wollte Schafe vor Wolfsangriffen schützen – nun beschäftigen sein „Schutzanzug“ und das Schaf „Ananas“ sogar die Behörden.

Das war fast zu erwarten: Nun gibt es einen Streit um das Mutterschaf „Ananas“, das wie berichtet, von einem Villacher Erfinder einen „Schutzanzug“ gegen Wolfsangriffe angepasst bekam. Nun gibt es eine Strafanzeige wegen des Verdachtes der Tierquälerei.

Tierschützer stellen Fragen

Anzeiger ist der „Tierschutzverein Austria“ und deren Sprecherin Michaele Lehner meint in der Anzeige die 5 Minuten zugesendet wurde: .“Im vorliegenden Fall wird zu prüfen sein, ob das Wohlbefinden und die Bewegungsfreiheit des Schafes überhaupt annähernd gegeben ist:

Kann es sich überhaupt ohne Beeinträchtigung und Schmerzen hinlegen? Ungestörtes Liegen muss gegeben sein.

Wird das natürliche Verhalten beeinträchtigt?

Wie schaut es mit der Hitzeentwicklung aus unter dieser Stachelrüstung?

Die Anbindehaltung von Schafen ist verboten. Kommt diese Form einer Anbindehaltung nahe?

Die Bewegungsfreiheit wird sicherlich eingeschränkt. Sinn des Verbotes der Anbindehaltung ist das Verbot der Einschränkung der Bewegungsfreiheit.

Bauer und Erfinder angezeigt

Angezeigt wurde sowohl der Landwirt, der das Schaf für den Test zur Verfügung stellte als auch der Villacher Erfinder Rudolf Schaubach, dieser bleibt in dessen auf Nachfrage von 5 Minuten gelassen: „Ich habe einen Anwalt und werde das Gutachten eines Tierarztes vorlegen, dass das Schaf keinerlei Qualen ausgesetzt ist.“ Es bleibt jedenfalls spannend. Die Wölfe scheinen ebenfalls gelassen und am Schaf (bis jetzt) nicht interessiert: „Der ,Ananas‘ geht es ausgezeichnet“, meldet Schaubach.

©5 Minuten/Wrussnig | Schaf „Ananas“ hat eine „Wolfsrüstung“ bekommen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 26.05.2026 um 15:00 Uhr aktualisiert