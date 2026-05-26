„Unser Daham bleibt sauber!“ Zahlreiche Helfer räumen am Nassfeld auf

Volle Müllsäcke und ein starkes Zeichen für die Heimat: Am Nassfeld fand unter dem Motto "Unser Daham bleibt sauber!" erstmals eine große gemeinsame Müllsammelaktion statt.

Mit vereinten Kräften wurde am Dienstag (26. Mai) am Nassfeld angepackt. Unter dem Motto „Unser Daham bleibt sauber!“ fand erstmals eine große gemeinsame Müllsammelaktion statt, an der sich zahlreiche Betriebe, Institutionen und freiwillige Helfer aus der Region beteiligten.

Zahlreiche Müllsäcke

Mit dabei waren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtgemeinde Hermagor-Pressegger See, der Bergbahnen Nassfeld Pramollo AG, der Nassfeld Lift GmbH & Co KG, der Madritschen Seilbahn und Tourismus GmbH, der Nachbarschaften der Tressdorfer Alm und Watschiger Alm, von Sport Sölle, dem Gasthaus Tressdorfer Alm, dem Almresort Gartnerkofel, dem Almresort Nassfeld, KAPAS sowie dem Almhotel Kärnten. Die fleißigen Helfer sammelten entlang verschiedener Bereiche am Nassfeld Abfälle ein, die sich über den Winter und die vergangene Saison angesammelt hatten. Dabei kamen zahlreiche gefüllte Müllsäcke zusammen.

Zusammenhalt und Verantwortung für die Heimat

Im Mittelpunkt stand aber vor allem das gemeinsame Zeichen für Nachhaltigkeit, Regionalität und Verantwortung für die eigene Heimat. Bürgermeister Leopold Astner bedankte sich bei allen Beteiligten für den Einsatz und betonte den starken Zusammenhalt in der Region. Er erklärt stolz: „Solche Aktionen zeigen eindrucksvoll, was möglich ist, wenn viele Menschen gemeinsam Verantwortung übernehmen und an einem Strang ziehen.“ Auch Markus Brandstätter von der NLW Tourismus Marketing GmbH hob hervor, dass nachhaltiges Handeln nur funktioniere, wenn viele gemeinsam anpacken.

Nachhaltigkeit erlebbar machen

Die Idee zur Aktion entstand im Rahmen des europäischen INTERREG-Projekts „REGNERATE“ und wurde nun erstmals gemeinsam mit regionalen Partnern umgesetzt. Die Region wolle Nachhaltigkeit nicht nur bewerben, sondern direkt vor Ort sichtbar und erlebbar machen. Zum Abschluss der erfolgreichen Aktion kamen die Teilnehmer noch zu einem gemeinsamen Essen zusammen. Für die Organisatoren steht bereits jetzt fest: Es soll nicht die letzte Initiative dieser Art gewesen.