Fahrt nach Taggenbrunn wird zur Rätselrallye

Seit Jahren begeistern die kulturellen Sommerspiele die Besucher der Burg Taggenbrunn bei St. Veit an der Glan. Die Fahrt dorthin gleicht freilich einer Rätselrally. Jetzt soll es Unterstützung vom Land und der ASFINAG geben.

Die Unterstützung soll in Form von Hinweistafeln kommen. Mit einem Aufwand von rund 100 Millionen Euro hat der Kärntner Jacques-Lemans-Uhrenpapst Alfred Riedl dort das fast tausend Jahre alte Gemäuer wieder zum Leben erweckt und es zu einem Ausflugsziel mit Weingut, Museum und Hotel gemacht. Auch die Kultur kommt nicht zu kurz: Seine Sommerspiele sind inzwischen Legende, jede Aufführung regelmäßig ausgebucht.

Hochosterwitz statt Taggenbrunn

Legende ist es auch, auf welchen verschlungenen Wegen man auf die weithin sichtbare Burg gelangt. Weder Hinweistafeln noch die Navigation weisen den Weg. „Das nun schon seit Jahren“, schimpft ein verärgerter Besucher in das Redaktionstelefon. Und erzählt, er wäre glatt im Industriegebiet statt in Taggenbrunn gelandet. Keine Führung durch die Navigation im Auto, Taggenbrunn gibt es dort nicht, keine Hinweistafeln. Die Fahrt zur Burg wird oft zu einer Reise ins Ungewisse, einige Gäste aus Wien, so wird erzählt und das ist kein Witz, wurden nach Hochosterwitz geleitet.

Hinweistafeln sollen kommen

Jetzt könnte sich der Nebel nach Jahren lichten: Touristikchef Klaus Ehrenbrandner, für das Wohl der Gäste in Kärnten zuständig, versprach nun auf Anfrage von 5 Minuten aktiv zu werden und sich um die Misere der fehlenden Hinweistafeln zu kümmern. Auch die ASFINAG will mithelfen, damit in Zukunft die Gäste ihr Ziel sicher finden. „Wir werden uns das ansehen“, versprach Pressesprecher Walter Mocnik.