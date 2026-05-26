Neuer Chef aller Spitäler: Ein Auftrag für Profis

Bis Dienstag war Karl Cernic (52) der Lenker im Hintergrund. Als Geschäftsführer des Kärntner Gesundheitsfonds gab und gibt er die Ziele und Inhalte der Gesundheitspolitik vor. Jetzt steht fest: Er darf und muss sie auch umsetzen.

Karl Cernic wird nämlich neuer Chef der Kabeg, der Holding aller Kärntner Spitäler. 8000 Mitarbeiter und fünf Klinikstandorte zeigen schon die Bedeutung dieser Kabeg. Deren erfolgreicher Chef Arnold Gabriel wechselt ja mit Jahresende in die Privatwirtschaft, die Suche nach einem Nachfolger wurde nötig und nun in einer Sondersitzung des Aufsichtsrates entscheiden. Cernic, ein gebürtiger Villacher, der jetzt in Klagenfurt lebt, wurde als Erstgereihter vom Aufsichtsrat festgelegt, nachdem zuvor eine Personalberatungsfirme vier von insgesamt 50 Kandidaten „vorgesiebt“ hatte.

Das ist Karl Cernic

Doch wer ist Karl Cernic? Was machte er bisher? Welche Pläne hat er? 5 Minuten hat (fast) alle Antworten. Beginnen wir damit: Eigentlich müsste es ja heißen Hon.-Prof. Mag. Dr. Karl Cernic, MAS, Seine akademischen Titel hat er sich mit Studien der Wirtschaftswissenschaften und der öffentlichen Gesundheitsversorgung verdient. Dazu kommen seine Tätigkeitsfelder: Vize-Aufsichtsratschef des Krankenhaues Spittal, Geschäftsführer des Kärntner Gesundheitsfonds, Lehrbeauftragter an der Fachhochschule, dazwischen war Cernic auch kaufmännischer Direktor des Klinikums.

Vorgaben erarbeiten, dann umsetzen

Das ist schon das Stichwort, denn künftig muss er als Kabeg-Chef die Vorgaben des Gesundheitsfonds umsetzen. Um einen Vergleich zu bemühen: Das ist, als würde jemand aus dem Landtag in die Landesregierung wechseln. Also zuerst die Vorgaben erarbeiten, dann genau diese umsetzen. So sieht es der Gesundheitsfonds auch selbst, der seine Aufgabe als „Planung, Steuerung des Gesundheitswesens und der Fondkrankenhäuser definiert.“ Man könnte auch sagen, er gibt die großen Rahmenbedingungen vor, nach denen die Politik, also auch Landesrätin Beate Prettner handeln soll bzw. muss. Das geschieht etwa mit dem unter Federführung von Karl Cernic erstellten Regionalen Strukturplan Gesundheit 2030, der eine etwa fünfprozentige Reduzierung der Betten in den Spitälern vorsieht. Auch die Reduzierung der allgemeinchirurgischen Standorte ist noch nicht vom Tisch.

Familiäre Verbindungen zur Politik

Dass der künftige Kabeg-Chef – jetzt geht’s als erstes in die Vertragshandlungen – eher dem Rechenstift als der Nostalgie anhängt, zeigt eine Aussage, die er im Herbst 2025 in der Kleinen Zeitung traf: „Das sozialromantische Bild des Landarztes, der 24/7 erreichbar ist, ist vorbei. Diese Spezies stirbt aus.“ Karl Cernic hat durchaus auch seine familiären Verbindungen in die Politik. Die langjährige Gesundheits- und Sozialpolitikerin Nicole Cernic (71) ist als zweite Frau seines Vaters seine Ziehmutter. Von 2008 bis 2013 war Nicole Cernic in der Kärntner Landesregierung vertreten.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 26.05.2026 um 21:09 Uhr aktualisiert