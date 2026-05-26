Fußgänger (58) über Motorhaube geschleudert und verletzt

Am 26. Mai war ein 82-jähriger Mann aus dem Bezirk St. Veit an der Glan mit dem Auto im Ortgebiet von Althofen unterwegs. Auf der Silberegger Landesstraße (L82) wollte der Mann schließlich in die Krappfelder Gemeindestraße einbiegen. Er blieb stehen und wartete den Gegenverkehr ab und bog dann nach links ab.

Über Motorhaube geschleudert

Doch da passierte es: Wie die Polizei informiert, dürfte er einen 58-jährigen Fußgänger, der gerade über den Zebrastreifen ging, übersehen haben. Es kam zu einem Zusammenstoß, bei dem der 58-Jährige auf die Motorhaube des Autos geschleudert wurde. Danach fiel er laut Angaben der Polizei auf die Straße. Er wurde bei dem Unfall verletzt und nach medizinsicher Erstversorgung ins Krankenhaus Friesach eingeliefert. „Da die Windschutzscheibe des PKW schwer beschädigt war, wurde dem 82-Jährigen die Weiterfahrt mit diesem Fahrzeug untersagt“, so die Polizei abschließend.