17 neue Hitzerekorde in Kärnten und Osttirol: Karte zeigt, wo

Am Dienstag war es in Kärnten und Osttirol vielerorts wieder sehr heiß – ungewöhnlich heiß für Mai, wie die Wetterdaten zeigen. An insgesamt 17 Stationen wurden heute neue Allzeit-Mai-Hitzerekorde gemessen.

Eine Hitzewelle hat in Kärnten und Osttirol für mehrere historische Temperaturrekorde gesorgt. Wie der Wetterdienst „Tauernwetter“ berichtet, wurden am heutigen Dienstag (26. Mai) an insgesamt 17 Wetterstationen neue Mai-Allzeitrekorde gemessen. An weiteren vier Stationen war es der zweitwärmste Maitag der Messgeschichte.

Über 33 Grad in Osttirol

Besonders heiß wurde es erneut in Osttirol: In Lienz kletterte das Thermometer auf 33,3 Grad. Damit wurde der bisherige Mai-Rekord aus dem Jahr 2009 um 1,1 Grad übertroffen. Bereits am Pfingstmontag war dort mit 32,7 Grad ein neuer Rekordwert erreicht worden, wie Meteorologe David Kaufmann von Tauernwetter erklärt.

©tauernwetter.at An insgesamt 17 Orten in Kärnten wurden am Dienstag neue Mai-Hitzerekorde aufgestellt.

In Kärnten war Ferlach Hitze-Spitzenreiter

Aber auch Kärnten verzeichnete außergewöhnliche Temperaturen. Spitzenreiter war Ferlach mit 33,0 Grad. Der kärntenweite Allzeit-Hitzerekord wurde damit nicht gebrochen, wenn auch knapp: Am 30. Mai 2005 wurden in Feldkirchen 33,8 Grad gemessen. Ein anderer Rekord, der am heutigen Dienstag tatsächlich gebrochen wurde, bezieht sich auf das Kärntner Bergland: In Döllach in der Gemeinde Großkirchheim wurden 30,4 Grad registriert. „Damit wurde in Kärnten erstmals seit Messbeginn ein Hitzetag im Mai – also ein Tag mit 30 Grad oder mehr – an einer Wetterstation auf über 1000 Meter Seehöhe verzeichnet“, erklärt Kaufmann. Auch Sillian in Osttirol stellte mit 30,7 Grad einen neuen Mai-Rekord auf.

Hier wurden am Dienstag neue Mai-Hitzerekorde aufgestellt: Bad Bleiberg (Kärnten): 29,1 Grad

(Kärnten): 29,1 Grad Bad Eisenkappel (Kärnten): 31,5 Grad

(Kärnten): 31,5 Grad Döllach (Kärnten): 30,4 Grad

(Kärnten): 30,4 Grad Ferlach (Kärnten): 33,0 Grad

(Kärnten): 33,0 Grad Hermagor (Kärnten): 32,3 Grad

(Kärnten): 32,3 Grad Kornat (Kärnten): 28,7 Grad

(Kärnten): 28,7 Grad Kötschach-Mauthen (Kärnten): 31,1 Grad

(Kärnten): 31,1 Grad Lienz (Osttirol): 33,3 Grad

(Osttirol): 33,3 Grad Loiblpass (Kärnten): 25,9 Grad

(Kärnten): 25,9 Grad Mallnitz (Kärnten): 28,2 Grad

(Kärnten): 28,2 Grad Obervellach (Kärnten): 32,3 Grad

(Kärnten): 32,3 Grad Sillian (Osttirol): 30,7 Grad

(Osttirol): 30,7 Grad Spittal an der Drau (Kärnten): 31,8 Grad

(Kärnten): 31,8 Grad St. Jakob im Defereggen (Osttirol): 28,1 Grad

(Osttirol): 28,1 Grad St. Veit an der Glan (Kärnten): 32,5 Grad

(Kärnten): 32,5 Grad Virgen (Osttirol): 29,3 Grad

(Osttirol): 29,3 Grad Weitensfeld (Kärnten): 31,0 Grad

Unwettergefahr am Mittwoch

Laut Prognose bleibt es auch am Mittwoch weiterhin sehr heiß. Stellenweise können sich am Nachmittag jedoch Regenschauer und Gewitter entwickeln, örtlich sind auch Unwetter möglich. Nähere Informationen findest du hier: Gewitterwarnung für Kärnten: Lokaler Hagel und Sturmböen möglich. Ab Donnerstag sollen die Temperaturen leicht zurückgehen, dennoch werden in den Niederungen weiterhin Werte um die 30 Grad erwartet. Gewittrige Schauer bleiben jedoch eher eine Ausnahme und das Wetter stabilisiert sich wieder.