Für Schwimmer kommt jede Hilfe zu spät – nächste Tragödie an Kärntner See

Die Bilanz der vergangenen Wochen ist tragisch: Nach mehreren tödlichen Vorfällen an Kärntner Seen kam es heute auch am Ossiacher See zu einem Todesfall.

In den letzten Tagen verstarben an den Kärntner Seen drei Personen – am Dienstag, den 26. Mai, folgt die nächste tragische Botschaft. Wie Pressesprecher Matthias Kogelnig von der Landespolizeidirektion Kärnten gegenüber 5 Minuten bestätigte, verstarb heute am späten Nachmittag ein Mann am Ossiacher See. Bei dem Opfer handelt es sich um einen 93-jährigen Schwimmer. Laut Kogelnig trieb der Mann regungslos im Wasser. Er wurde von den Einsatzkräften in der Nähe des mittlerweile geschlossenen Camping Wirts bei Annenheim aus dem Wasser geholt, doch für ihn kam leider jede Hilfe zu spät. Die Reanimationsversuche konnten sein Leben nicht retten.

Bereits der vierte tödliche Badeunfall

Erst gestern wurde bekannt, dass im Klagenfurter Strandbad ein Badegast verstarb, vermutlich nach einem medizinischen Notfall trieb er reglos im Wasser. Am Samstag kam es am Längsee im Bezirk St. Veit zu einer Tragödie: Ein 22-jähriger Schwimmer geriet in eine Notlage und musste aus 14 Metern Tiefe heraufgetaucht und reanimiert werden, doch leider vergeblich: Er verstarb noch am selben Abend im Krankenhaus. Und Anfang Mai entdeckte ein Hausangestellter eine 84-jährige Frau tot im Wörthersee, auch ihr Leben konnte nicht mehr gerettet werden. Die Bilanz ist also mehr als tragisch: vier tödliche Badeunfälle in Kärnten, noch bevor die Saison richtig begonnen hat.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 26.05.2026 um 20:59 Uhr aktualisiert