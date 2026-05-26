Beim Kufenstechen unter 800-Kilo-Pferd geraten: „Es ging alles so schnell“

Mehrere Tritte gegen den Oberkörper, Krankenhaus und trotzdem kein Gedanke ans Aufgeben: Der Gailtaler, der gestern beim Kufenstechen in Feistritz verletzt wurde, hat mit 5 Minuten über die dramatischen Sekunden gesprochen.

Am Pfingstmontag kam es beim traditionellen Kufenstechen in Feistritz an der Gail zu schlimmen Szenen: Ein Mann fiel vom Pferd, ein anderer geriet unter ein Pferd und wurde von diesem mehrfach getreten. Mit ihm hat 5 Minuten nun gesprochen. Der 39-Jährige aus Nötsch (Bezirk Villach-Land) blickt auf dramatische Sekunden zurück – und spricht trotz der schmerzhaften Erfahrung voller Leidenschaft über das traditionsreiche Brauchtum.

„Es ging alles so schnell“

„Es ging alles so schnell“, erzählt der Gailtaler gegenüber 5 Minuten. Seit fast 20 Jahren ist er selbst aktiver Kufenstecher und Reiter. Heuer war er in Oberfeistritz als sogenannter Halter im Einsatz – das sind jene Personen, die die Pferde nach dem Start übernehmen und die ersten Meter begleiten. „Viele haben selbst kein Pferd mehr und leihen sich eines aus. Damit sich der Reiter zu hundert Prozent auf den Schlag konzentrieren kann, gibt es die Halter“, erklärt er. Verwendet werden fürs Kufenstechen traditionell Noriker-Pferde, kräftige Tiere, die jedoch auch ihren eigenen Willen haben. „Ein Pferd ist ein Lebewesen und keine Maschine. Man kann ihm einen Weg vorgeben, aber wenn es einmal im Lauf ist, ist es schwierig, es abrupt abzubremsen.“

©zVg | Beim Kufenstechen in Feistritz geriet ein Gailtaler am Pfingstmontag unter ein 800 Kilo schweres Pferd.

Unters Pferd geraten: „Mehrere Tritte“

Genau das wurde dem 39-Jährigen am Montag zum Verhängnis. Laut seiner Schilderung setzten sich plötzlich zwei Pferde gleichzeitig in Bewegung. „Ich habe im Augenwinkel gesehen, dass beide losreiten. Ich wollte bei unserem Pferd die Geschwindigkeit herausnehmen, damit nicht beide nebeneinander in die Gasse einreiten.“ Diese sei nämlich nur für ein Pferd ausgelegt, auch zum Schutz der Zuschauer, die sehr nahe am Geschehen stehen. Doch dann verlor der 39-Jährige die Kontrolle. „Als ich das Pferd drosseln wollte, ist es mit seinen 800 Kilo natürlich deutlich stärker gewesen.“ In einem unachtsamen Moment sei er schließlich unter das Tier geraten. „In dieser Situation kann man nichts mehr machen. Das Pferd ist über mich drüber und hat mir mehrere Tritte gegen den Oberkörper gegeben.“

Beim Durchschnaufen wurde es ernst

Trotz des schweren Sturzes hatte der Gailtaler auch Glück im Unglück. „Prinzipiell ist ein Pferd so, dass es Hindernissen ausweicht. Das nachfolgende Pferd hat sofort reagiert.“ Von selbst schaffte er es glücklicherweise hinter die Absperrung und schnaufte einmal durch. „Dann habe ich gemerkt, dass der Brustbereich eingeschnürt war“, schildert der 39-Jährige. Kurz darauf sei er nicht mehr ansprechbar gewesen, ehe Rettungskräfte eingriffen und ihn ins Krankenhaus brachten.

Aufgeben kommt nicht in Frage

Mittlerweile ist der 39-Jährige wieder bei seiner Familie zuhause. „Ich bin im Krankenhaus gewesen und gottlob mit einem blauen Auge wieder halbwegs gut bei meiner Familie angekommen“, sagt er erleichtert. Schmerzen habe er zwar noch immer, auch der Schrecken sitzt noch tief, doch für ihn steht fest: „Ich werde heuer wieder aktiv als Reiter antreten und auch die Funktion als Halter übernehmen.“

Spannend, aber gefährlich

Gleichzeitig richtet er deutliche Worte an Kritiker des Kufenstechens. „Das ist ein Brauchtum, das wir seit Generationen in unseren Gemeinden pflegen. Eine Tradition, die als UNESCO-Weltkulturerbe fixiert wurde.“ Der Sport sorge außerdem Jahr für Jahr für spektakuläre und spannende Momente. Dass das Brauchtum auch gefährlich sein kann, räumt er ein. Doch er erklärt: „Man muss sich dementsprechend vorbereiten.“ Trotzdem überwiegt für ihn die Leidenschaft. „Es ist ein Brauch, der viele Jugendliche begeistert. Und ich freue mich jedes Mal wieder, aufs Pferd zu steigen oder mithelfen zu können, damit dieses Brauchtum noch Generationen weiter stattfinden kann.“

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 26.05.2026 um 21:58 Uhr aktualisiert