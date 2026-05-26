Wechselhafter Mittwoch: Gewitter kommen auf Kärnten zu

Der Mittwoch startet in Kärnten noch von seiner schönsten Seite. In den Morgenstunden scheint im ganzen Land verbreitet die Sonne, und vielerorts wird es rasch sommerlich warm. Bereits im Laufe des Vormittags ziehen allerdings im Vorfeld einer schwachen Störung zunehmend dichtere Quellwolken auf, so die Prognosen der GeoSphere Austria. Ab Mittag entstehen zunächst im Norden Kärntens erste teils gewittrige Regenschauer, die sich im weiteren Tagesverlauf auf das gesamte Bundesland ausbreiten. Am längsten freundlich und trocken bleibt es im Klagenfurter Becken, wo sich die Sonne noch bis in den Nachmittag hinein öfter zeigen dürfte. Regional frischt außerdem lebhafter Nordwind auf. Bevor die Gewitter durchziehen, steigen die Temperaturen noch einmal kräftig an. Die Höchstwerte erreichen sommerliche 26 bis 31 Grad.