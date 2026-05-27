Alkohol und Drogen am Steuer: 16 Führerscheine in Kärnten weg

Bei einer landesweiten Schwerpunktaktion gegen Alkohol und Drogen am Steuer hat die Kärntner Polizei zahlreiche Verstöße festgestellt. Insgesamt mussten 16 Führerscheine abgenommen werden.

In Kärnten hat die Polizei in der Nacht auf Dienstag verstärkt Alkohol- und Drogenlenker kontrolliert. Die Schwerpunktaktion fand unter der Leitung der Landesverkehrsabteilung der Landespolizeidirektion Kärnten statt. Dabei wurden zahlreiche Verstöße festgestellt.

Acht alkoholisierte und acht berauschte Lenker gestoppt

Wie die Polizei mitteilt, mussten insgesamt acht Führerscheine wegen Lenkens eines Fahrzeugs unter Alkoholeinfluss abgenommen werden. Weitere acht Führerscheine wurden wegen Fahrens unter Drogeneinfluss eingezogen. Zusätzlich stellte die Polizei sieben sogenannte Minderalkoholisierungen fest. Neben den Alkohol- und Drogenkontrollen wurden auch zahlreiche weitere Verkehrsdelikte festgestellt. Insgesamt erstatteten die Beamten 339 Anzeigen nach der Straßenverkehrsordnung (StVO) und dem Kraftfahrgesetz (KFG). Außerdem wurden 255 Organmandate eingehoben.