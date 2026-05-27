Akuter Wassermangel nun auch in Maria Rain: Diese Verbote gelten

In Kärnten gehen immer mehr Gemeinden das Wasser aus. Die anhaltende Trockenheit sorgt für Probleme. Nun wird auch in Maria Rain gewarnt.

Der Wassermangel in Kärnten hat einige Gemeinden im Griff. Nun gibt auch die Feuerwehr Maria Rain bekannt: „Aufgrund der sehr geringen Niederschläge in diesem Jahr sind unsere Trinkwasserbehälter nahezu erschöpft. Wir bitten euch daher dringend, sorgsam mit unserem Trinkwasser umzugehen“.

Keine Pools füllen

Es wird gebeten, keine Poolfüllungen durchzuführen und Wasser sparsam und bewusst zu verwenden. „Wenn nicht achtsam mit dem Wasser umgegangen wird, haben selbst wir im Ernstfall nicht mehr genügend Wasser für Brandeinsätze.“

Akuter Wassermangel im Gemeindegebiet: Absolut untersagt sind ab sofort: Das Gießen von Rasenflächen und großflächigen Gartenanlagen.

Das Waschen von Kraftfahrzeugen.

Das Befüllen von Swimmingpools, Planschbecken oder sonstigen Behältern.

Floriani appellieren

Die Floriani appellieren: „Wir befinden uns in einer ernsten Lage. Reduzieren Sie auch Ihren täglichen Verbrauch im Haushalt auf das absolute Minimum. Nur durch die sofortige und disziplinierte Mithilfe jedes Einzelnen können wir den totalen Systemausfall abwenden“. Diese Warnung und die Verbote gelten bis auf Weiteres.

Das drohende Szenario bei Missachtung: Sollte der Wasserverbrauch nicht augenblicklich drastisch sinken, droht der vollständige Ausfall der Wasserversorgung in der gesamten Gemeinde. Tritt dieses Szenario ein, hat das folgenschwere Konsequenzen: Die Trinkwasserversorgung kann nicht mehr aufrechterhalten werden.

Es steht kein Löschwasser für die Feuerwehr im Brandfall zur Verfügung.

Selbst einfachste Dinge wie die Toilettenspülung fallen aus.