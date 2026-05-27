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/ ©Canva/Pexels/PJudith Peter
Das Bild auf 5min.at zeigt Menschen, die im Café arbeiten.
Die Arbeiterkammer half einer Frau, die in Kettendienstverträgen gefangen war.
Kärnten
27/05/2026
AK half

17 Jahre nur befristete Verträge: Kärntnerin erkämpft sich 65.000 Euro

Eine Kärntnerin arbeitete 17 Jahre beim selben Dienstgeber. Sie war aber in "Kettenverträgen" gefangen. Die Arbeiterkammer half ihr.

von Amélie Meier Das Foto auf www.5min.at zeigt die Mitarbeiterin Amelie Meier von 5min.at
2 Minuten Lesezeit(277 Wörter)
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Als die Firma ihren Vertrag nicht mehr verlängern wollte, suchte die Frau Hilfe bei der Arbeiterkammer (AK) Kärnten. Das war erfolgreich: Ihr ehemaliger Chef zahlte ihr eine Entschädigung von etwa 65.000 Euro. AK-Präsident Günther Goach sagt dazu: „Wer viele Jahre in einer Firma arbeitet, hat ein Recht auf Sicherheit und faire Behandlung. Unsere Experten helfen Ihnen kostenlos dabei, zu Ihrem Recht zu kommen!“

17 Jahre lang nur mit befristeten Verträgen gearbeitet

17 Jahre lang arbeitete die Kärntnerin für denselben Betrieb, jedoch nie mit einem unbefristeten Vertrag. Stattdessen reihte sich eine Befristung an die nächste. Mit jedem Vertragsende stand die Frage im Raum: Wie geht es weiter? Als klar wurde, dass ihr letzter Vertrag auslaufen und nicht mehr verlängert werden sollte, wandte sich die Frau an die AK Kärnten.

65.000 Euro erstritten

Die Arbeiterkammer prüfte den Fall genau und schrieb ein Gutachten. Zuerst versuchte man, das Problem ohne Gericht zu lösen. Die Firma bot aber zu wenig Geld an. Deshalb stellte die Arbeiterkammer der Frau einen kostenlosen Anwalt für eine Klage zur Verfügung. Daraufhin gab der Arbeitgeber nach. Am Ende bekam die Kärntnerin eine freiwillige Zahlung von etwa 65.000 Euro.

Kettendienstverträge sind nur eingeschränkt zulässig

AK-Juristin Verena Spath erklärt: „Mehrfach hintereinander abgeschlossene Befristungen sind arbeitsrechtlich problematisch. Nach der Rechtsprechung – auch unter Berücksichtigung europarechtlicher Vorgaben – sind sogenannte ‚Kettendienstverträge‘ nur eingeschränkt zulässig und brauchen eine sachliche Rechtfertigung wie etwa Saisonarbeit. In vielen Fällen führt schon die zweite Befristung dazu, dass rechtlich von einem unbefristeten Dienstverhältnis auszugehen ist.“

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