Hagel und Gewittervorwarnung für Kärnten

Nach der Hitze der letzten Tage folgten heute nun Gewitter. Teilweise kann lokal mit Hagel gerechnet werden.

Während es die letzten Tage recht heiß und sonnig für Mai war, schlägt das Wetter heute um. Gegen Nachmittag kommen Quellwolken auf. Und in den östlichen und südöstlichen Landesteilen ist mit lokalen Schauern und Gewittern zu rechnen, berichtet die GeoSphere Austria.

Hagel und Gewitter möglich

Die Unwetterzentrale (UWZ) gibt für den heutigen Mittwoch eine gelbe Vorwarnung für Kärnten aus, diese betrifft Gewitter und Hagel. Es können auch Sturmböen auftreten. Es bleibt aber weiterhin heiß, es sind bis zu 32 Grad angesagt.

©UWZ Die Unwetterzentrale spricht eine gelbe Vorwarnung für Kärnten aus.

Und so werden die nächsten Tage

„Am Donnerstag wird die Luft wieder trockener und auch stabiler. Schon in der Früh zeigt sich der Himmel wolkenlos und am sehr sonnigen Wetter ändert sich auch im Tagesverlauf nichts“, so die Prognose der Wetterexperten der GeoSphere Austria. Mit Höchstwerten zwischen 25 und 30 Grad bleibt es sommerlich warm, es ist aber nicht mehr ganz so heiß wie an den Vortagen.

Am Freitag scheint die Sonne

Am Freitag dominiert in Kärnten der Sonnenschein. Die wenigen Quellwolken am Nachmittag über den Bergen bleiben voraussichtlich überall harmlos, die Wahrscheinlichkeit für einen lokalen gewittrigen Schauer ist sehr gering. Mit Höchstwerten zwischen 26 und 30 Grad wird es einmal mehr sommerlich warm.



