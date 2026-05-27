Liveticker: Attentäter in Villach – Videoaufnahmen zeigen Tat
Am 15. Februar 2025 stand die Welt still in Villach. Der Gerichtsprozess findet schon den ganzen Tag statt, der Angeklagte zeigt bisher keine Reue, ist aber geständig.Als bevorzugte Quelle auf Google hinzufügen
Der 15. Februar 2025 versetzte Villach einen Stich ins Herz. Das Attentat war grausam, ein 14-Jähriger starb durch die Messerattacke des Angeklagten. Heute findet der erste Prozesstag statt. Wir berichten im Liveticker über die Verhandlung.
Zwei Verhandlungstage
Dem Angeklagten werden Mord, mehrfacher Mordversuch und ein terroristisches Motiv im Namen des IS vorgeworfen. An zwei Verhandlungstagen wird vor Gericht entschieden werden, welche Strafe dem Mann droht. Es gilt bis zu einer rechtskräftigen Verurteilung weiterhin die Unschuldsvermutung.
Der erste Prozesstag
Mittagspause beendet
Um 12.45 wurde die Mittagspause beendet, der Prozess geht weiter.
Tatkonstruktion:
Die Tat konnte durch zahlreiche Videoaufnahmen und eine präzise 3D-Rekonstruktion des Bundeskriminalamts lückenlos nachgestellt werden. Die Aufnahmen zeigen den Angeklagten, wie er zunächst scheinbar ziellos durch die Villacher Innenstadt irrt und dabei an vielen Fußgängern vorbeigeht, ohne einzugreifen. Offenbar hielt er gezielt Ausschau nach geeigneten Opfern.
Besonders erschütternd ist eine Videosequenz, die zeigt, wie sich der Täter von hinten an ein weiteres Opfer heranschleicht und zusticht. Dieses Opfer konnte sich glücklicherweise in ein Haus retten und flüchten. Der Angreifer kehrte daraufhin um und lief zurück auf die offene Straße.
Tatwaffe wurde geholt
Zu einem weißen Karton greift nun der Richter, berichtet der Standard. Daraus zieht er das Klappmesser, die Tatwaffe. Der dritte Polizist wird befragt, ob das die Tatwaffe wäre. Der Beamte bejaht das, er war damals derjenige,, der das Messer gesichert hatte.
Polizisten im Zeugenstand
Nun wurden fünf Polizisten vom Richter einvernommen. Damals hatten sie bereits kurz nach der Tat ihre Aussagen getätigt. Die erste Beamtin, die aussagt, ist auch jene, die dem mutmaßlichen Täter die Dienstwaffe vorgehalten hat.
Angeklagter zeigt keine Reue
Der Angeklagte soll keinerlei Reue zeigen und erklärte vor Gericht, dass er sich der Terrororganisation Islamischer Staat (IS) weiterhin verpflichtet fühle. Er bereue seine Taten nicht und gab an, alles noch einmal genauso zu tun. Seine Absichten gingen dabei sogar über die Tat hinaus: Sein Ziel sei es gewesen, „noch mehr Menschen zu töten – mindestens zehn“, berichtet die Krone. Dabei habe er es gezielt auf Männer im Alter zwischen 14 und 45 Jahren abgesehen, da dies den Vorgaben des IS entspreche.
Das sagt der Angeklagte
Der Angeklagte antwortet vor Gericht, ob er sich denn geständig zeigt: „Ich habe alles schon gesagt“, so übersetzt es zumindest der Dolmetscher.
Pflichtverteidiger spricht
Der Pflichtverteidiger des Angeklagten fasst sich wesentlich kürzer als die Staatsanwaltschaft. Der Mann sei geständig, heißt es. Der Bruder des mutmaßlichen Täters soll auch völlig fassungslos gewesen sein.
Die Tat:
Der mutmaßliche Täter ging von der Draubrücke in Richtung Hauptbahnhof, als er um 15:51 Uhr eine fünfköpfige Gruppe entdeckte. Laut Staatsanwaltschaft stach er mit der Absicht, alle Anwesenden zu töten, auf die Menschen ein. Ein 14-jähriger Junge erlitt dabei tödliche Verletzungen. Während ein Opfer wie durch ein Wunder unverletzt blieb, erlitten die anderen zum Teil schwerste Verletzungen; ein sechstes Opfer konnte sich in ein Lokal retten.
Das gesamte Verbrechen dauerte nur 84 Sekunden. Gestoppt wurde der Angriff erst durch das mutige Eingreifen eines Foodora-Lieferanten, ebenfalls ein Syrer, der den Täter mit seinem Auto anfuhr. Die Opfer waren zwischen 14 und 33 Jahre alt, wobei vier von ihnen mit dauerhaften körperlichen Folgen leben müssen. Das Ziel des Mannes war es laut Anklage, so viele Menschen wie möglich zu töten, um die westliche Gesellschaft einzuschüchtern.
Staatsanwaltschaft spricht
Über 20 Minuten lang begründete die Staatsanwaltschaft Klagenfurt mit fester Stimme ihre Anklage. Die Botschaft war deutlich: Ein syrischer Kurde, heute 24 Jahre alt, kam 2020 nach Österreich, um Asyl und Schutz zu suchen. Doch laut Anklage brachte er Gewalt mit, heißt es laut Standard.
Die Staatsanwaltschaft schilderte detailliert den Plan des mutmaßlichen Attentäters: Nur vier Tage vor der Tat soll er den Entschluss zum Angriff gefasst haben. Nach einer extrem schnellen Radikalisierung über die Plattform TikTok besorgte sich der Mann ein Klappmesser mit einer zehn Zentimeter langen Klinge. Am frühen Nachmittag des 15. Februars 2025 suchte er damit die Villacher Innenstadt auf, mit der klaren Absicht, Menschen zu töten.
Angeklagter wird in den Saal gebracht
Der Angeklagte wurde von vier vermummten Polizisten in den Saal geführt. Er trägt Handschellen sowie einen Bauchgurt und sitzt hinter einer hohen Glaswand, die wie ein Käfig wirkt. Ein Beamter bewacht ihn nun direkt von seinem Platz hinter ihm aus.
Die Arbeit für die Presse gestaltet sich unterdessen schwierig, berichten die Journalisten des Standards: Elektronische Geräte sind im Saal streng verboten, weshalb viele Journalisten ihre Notizen mühsam per Hand auf den Knien schreiben müssen. Das Gericht betont, dass diese strengen Auflagen kein Schikane-Versuch sind, sondern notwendige Sicherheitsmaßnahmen zum Schutz aller Beteiligten darstellen.