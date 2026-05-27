Liveticker: Attentäter in Villach – Videoaufnahmen zeigen Tat

Der mutmaßliche Täter ging von der Draubrücke in Richtung Hauptbahnhof, als er um 15:51 Uhr eine fünfköpfige Gruppe entdeckte. Laut Staatsanwaltschaft stach er mit der Absicht, alle Anwesenden zu töten, auf die Menschen ein. Ein 14-jähriger Junge erlitt dabei tödliche Verletzungen. Während ein Opfer wie durch ein Wunder unverletzt blieb, erlitten die anderen zum Teil schwerste Verletzungen; ein sechstes Opfer konnte sich in ein Lokal retten.

Das gesamte Verbrechen dauerte nur 84 Sekunden. Gestoppt wurde der Angriff erst durch das mutige Eingreifen eines Foodora-Lieferanten, ebenfalls ein Syrer, der den Täter mit seinem Auto anfuhr. Die Opfer waren zwischen 14 und 33 Jahre alt, wobei vier von ihnen mit dauerhaften körperlichen Folgen leben müssen. Das Ziel des Mannes war es laut Anklage, so viele Menschen wie möglich zu töten, um die westliche Gesellschaft einzuschüchtern.