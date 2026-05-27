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/ ©Montage Canva/metnitz.gv.at
Das Bild auf 5min.at zeigt einen Wasserhahn und eine Verständigung der Marktgemeinde Metnitz.
Die Marktgemeinde Metnitz in St. Veit an der Glan ruft zum Wassersparen auf.
Metnitz/St. Veit an der Glan
27/05/2026
Trinkwasser

Trockenheit: Nächste Kärntner Gemeinde ruft zum Wassersparen auf

Zahlreiche Kärntner Gemeinden riefen bereits zum Wassersparen auf. Grund ist die anhaltende Trockenheit. Nun auch die Marktgemeinde Metnitz in St. Veit an der Glan.

von Marlene Dorfer Das Foto auf www.5min.at zeigt Marlene Dorfer aus der Kärnten Redaktion.
1 Minute Lesezeit(162 Wörter)
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Die anhaltende Trockenheit macht Kärnten zu schaffen. Mehrere Gemeinden reagierten mit Wassersparmaßnahmen. Die Trinkwasserversorgung wird vielerorts auf die Probe gestellt. Nun reagierte auch die Marktgemeinde Metnitz.

Garten gießen und Auto waschen

„Angesichts der aktuellen Witterung und der zunehmenden Trockenheit fordert die Marktgemeinde Metnitz Sie hiermit auf ab sofort das Gießen Ihres Gartens auf ein Minimum zu beschränken“, so vonseiten der Gemeinde in einer aktuellen Verständigung. Zudem soll möglichst auf das Waschen von Autos verzichtet werden, um unnötigen Wasserverbrauch zu vermeiden.

Pool befüllen ist untersagt

Die Marktgemeinde untersagt zudem bis auf Weiteres jegliches Befüllen von Pools. „Nur somit kann sichergestellt werden, dass wir alle jederzeit über ausreichend Trinkwasser verfügen“, heißt es weiter. Es wird an einen verantwortungsbewussten Umgang mit der Ressource Wasser appelliert. Abschließend wird darüber informiert, dass mit Hochdruck an der Sicherstellung und Verbesserung der Trinkwasserversorgung gearbeitet werde.

Das Bild auf 5min.at zeigt eine Verständigung der Marktgemeinde Metnitz.
©metnitz.gv.at
Die Marktgemeinde Metnitz richtet sich mit einer Verständigung an die Bürger.

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