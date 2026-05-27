Drogen-Krimi: 20-Jähriger soll Teenie zu Kurierfahrten gezwungen haben

Die Kriminalpolizei Villach deckte kürzlich einen Fall in der Suchtmittelszene auf. Ein 20-Jähriger steht im Verdacht einen Jugendlichen dazu gezwungen haben, als Drogenkurier Transporte durchzuführen. Es kam zur Festnahme.

Im Zuge umfangreicher Ermittlungen in der Suchtmittelszene durch Kriminalbeamte des Kriminaldienstes Villach konnte ein mutmaßlicher Suchtmittelhändler ausgeforscht und festgenommen werden, heißt es heute von der Polizei. Doch was hat sich zugetragen?

Cannabis und Kokain gefunden

Ausgangspunkt der Ermittlungen war die Anfang April 2026 erfolgte Sicherstellung mehrerer hundert Gramm Cannabis sowie mehrerer Gramm Kokain in einer Wohnung in Villach. Die sichergestellten Suchtmittel konnten einem 17-jährigen Jugendlichen aus Klagenfurt zugeordnet werden, teilen die Beamten weiter mit.

Gewalt angewandt und Geldtasche geraubt

Im Zuge seiner Einvernahme gab der Jugendliche an, von einem 20-jährigen Mann aus Villach wiederholt zu Kurierfahrten zwischen Klagenfurt und Villach gezwungen worden zu sein. Dabei soll der Beschuldigte Gewalt angewandt haben, um die Transporte von Suchtmitteln durchzusetzen. Darüber hinaus steht der 20-Jährige im Verdacht, dem Jugendlichen in dessen Wohnung unter Anwendung von Gewalt die Geldbörse mit mehreren hundert Euro Bargeld geraubt zu haben.

Festnahme: Beschuldigter zeigt sich nicht geständig

Gegen den Mann wurde über die Staatsanwaltschaft Klagenfurt eine Festnahmeanordnung erwirkt. Der 20-Jährige wurde am 22. Mai 2026 von Kriminalbeamten in Villach festgenommen und in weiterer Folge in die Justizanstalt Klagenfurt eingeliefert. Zu den Vorwürfen zeigt er sich nicht geständig.

17-Jähriger wird angezeigt

Dem 17-Jährigen konnte im Zuge der Ermittlungen zudem der Verkauf von Cannabis sowie einer geringen Menge Kokain an mehrere Abnehmer nachgewiesen werden. Er wird ebenso der Staatsanwaltschaft Klagenfurt angezeigt, teilt die Kärntner Polizei abschließend mit.