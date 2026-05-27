Kupferdiebe in Wolfsberg: Mehrere zehntausend Euro Schaden
In der Nacht auf den heutigen Mittwoch kam es auf einem Firmengelände im Bezirk Wolfsberg zu einem schweren Diebstahl.Als bevorzugte Quelle auf Google hinzufügen
Bislang unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zum umfriedeten Firmenareal, indem sie den Antrieb eines Zufahrtstores massiv beschädigten und das Tor anschließend manuell öffneten. In weiterer Folge fuhren die Täter mit einem Transportfahrzeug in den Lagerbereich ein, so die Kärntner Polizei.
Mehrere Tonnen Kupferutensilien gestohlen
Dort wurden mehrere Sperrvorrichtungen und Rolltore gewaltsam geöffnet. Die Täter stahlen gezielt mehrere Tonnen Kupferkabel und Kupfermaterialien verschiedenster Art sowie diverse Arbeitsgeräte und Maschinen. Durch die Tat entstand ein Schaden von mehreren zehntausend Euro. Die weiteren Ermittlungen werden vom Landeskriminalamt Kärnten übernommen.