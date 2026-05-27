Kupferdiebe in Wolfsberg: Mehrere zehntausend Euro Schaden

In der Nacht auf den heutigen Mittwoch kam es auf einem Firmengelände im Bezirk Wolfsberg zu einem schweren Diebstahl.

Vergangene Nacht brachen bislang noch unbekannte Täter in einer Firma in Wolfsberg ein und stahlen Kupferutensilien.

Vergangene Nacht brachen bislang noch unbekannte Täter in einer Firma in Wolfsberg ein und stahlen Kupferutensilien.

Bislang unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zum umfriedeten Firmenareal, indem sie den Antrieb eines Zufahrtstores massiv beschädigten und das Tor anschließend manuell öffneten. In weiterer Folge fuhren die Täter mit einem Transportfahrzeug in den Lagerbereich ein, so die Kärntner Polizei.

Mehrere Tonnen Kupferutensilien gestohlen

Dort wurden mehrere Sperrvorrichtungen und Rolltore gewaltsam geöffnet. Die Täter stahlen gezielt mehrere Tonnen Kupferkabel und Kupfermaterialien verschiedenster Art sowie diverse Arbeitsgeräte und Maschinen. Durch die Tat entstand ein Schaden von mehreren zehntausend Euro. Die weiteren Ermittlungen werden vom Landeskriminalamt Kärnten übernommen.