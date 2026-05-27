Leergut-Diebe schlagen gleich zweimal Wolfsberger Supermarkt zu

Im Kärntner Bezirk Wolfsberg wurde ein Lebensmittelmarkt gleich zweimal zum Ziel von Dieben. Gestohlen wurden unter anderem Leergut, Getränke und Lebensmittel. Der Schaden ist hoch.

Im Bezirk Wolfsberg haben unbekannte Täter gleich zweimal bei einem Lebensmittelmarkt zugeschlagen und Leergut, Getränke sowie Lebensmittel gestohlen.

Im Bezirk Wolfsberg haben unbekannte Täter gleich zweimal bei einem Lebensmittelmarkt zugeschlagen und Leergut, Getränke sowie Lebensmittel gestohlen.

Bislang unbekannte Täter stahlen im Zeitraum von 22. bis 23. Mai 2026 vom Freigelände eines Lebensmittelmarktes im Bezirk Wolfsberg eine größere Menge an Leergut sowie Getränken. Laut Landespolizeidirektion Kärnten wurden dabei unter anderem zahlreiche Getränkekisten, ein Container mit Pfanddosen und Plastikflaschen sowie weitere Getränketräger gestohlen. Doch dabei blieb es nicht…

Wieder zugeschlagen

Vom 23. bis 26. Mai 2026 kam es am selben Objekt erneut zu einem ähnlichen Diebstahl. Wieder verschwanden größere Mengen an Leergut, darunter Getränkekisten sowie Container mit Pfandgebinden. Beim zweiten Diebstahl nahmen die bislang unbekannten Täter zusätzlich Getränke und Lebensmittel von Verkaufsaufstellern mit. Damit wurde nicht nur Leergut entwendet, sondern auch Ware, die direkt zum Verkauf bereitstand. Durch die wiederholten Diebstähle entstand dem betroffenen Unternehmen ein Schaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Die Ermittlungen werden von der Polizeiinspektion Wolfsberg geführt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 27.05.2026 um 19:05 Uhr aktualisiert