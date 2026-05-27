Nach Gefahrengut-Unfall: LKW-Lenker verletzt

Heute Vormittag kam es in Villach bei der Infineonstraße einen Unfall mit einem Gefahrengut-LKW. Der Lenker wurde verletzt

Bei einem Unfall mit einem LKW der Gefahrengut transportierte, wurde heute der Lenker verletzt.

Bei einem Unfall mit einem LKW der Gefahrengut transportierte, wurde heute der Lenker verletzt.

Am heutigen Mittwoch gegen 9.30 Uhr lenkte ein 65-jähriger Mann aus Deutschland einen mit Gefahrengut beladenen Sattelzug auf der Infineon Straße im Stadtgebiet von Villach in südwestliche Richtung – wir haben berichtet. Aus bislang unbekannter Ursache geriet das Fahrzeug in einer S-Kurve auf das Straßenbankett, woraufhin der Lenker die Kontrolle über den Sattelzug verlor, teilt die Kärntner Polizei mit.

Stürzte Böschung hinab

In weiterer Folge stürzte das Fahrzeug eine etwa drei Meter hohe Böschung hinab und kam auf der Beifahrerseite zum Liegen. Nachkommende Fahrzeuglenker setzten umgehend die Rettungskette in Gang. Die Unfallstelle wurde durch Polizeistreifen großräumig abgesperrt. Für die Dauer des Einsatzes musste die betroffene Straße total gesperrt werden.

Verletzter Lenker befreit

Der Lenker wurde durch Einsatzkräfte mehrerer Feuerwehren aus der Führerkabine befreit. Nach der Erstversorgung durch den Notarzt wurde der 65-Jährige mit Verletzungen in das LKH Villach eingeliefert. Das transportierte Gefahrengut wurde durch die Feuerwehr geborgen. Aufgrund ausgetretener Betriebsmittel erfolgte eine Abstimmung mit den zuständigen Umweltbehörden. Maßnahmen zur Abtragung der kontaminierten Bodenschicht wurden veranlasst, heißt es abschließend.

©HFW Villach | Heute Vormittag kam es zu einem Unfall mit einem Gefahrengut-LKW. ©HFW Villach | Die Villacher Feuerwehren rückten aus. ©HFW Villach | Der Lenker wurde verletzt und von der Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 27.05.2026 um 21:22 Uhr aktualisiert