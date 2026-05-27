Schaf „Ananas“ wurde der Wolfsschutz amtlich entfernt

Dramatische Wende im Fall das Schafes Ananas: „Der Amtstierarzt ist heute beim Schaf aufgetaucht und den Wolfsschutz wieder entfernt“, meldet der Erfinder der Wolfsrüstung Rudolf Schaubach 5 Minuten.

Der Amtstierarzt hat heute den Wolfsschutz des Schafes "Ananas" entfernt.

Der Amtstierarzt hat heute den Wolfsschutz des Schafes "Ananas" entfernt.

Er will jetzt den Bescheid des Tierarztes abwarten und ihn dann mit einem Anwalt beeinspruchen.

Die Vorgeschichte

Der Villacher Erfinder hat über Jahre an einer Wolfsabwehr gearbeitet und diese nun an einem Mutterschaf testen wollen. Wie exklusiv berichtet, haben ihn daraufhin Tierschützer wegen des Verdachtes der Tierquälerei angezeigt. Über die überraschende Aktion des Amtstierartes, der die Plastikrüstung am Schaf nun entfernt hat, ist der Villacher irritiert und will das im jeden Fall gerichtlich klären lassen..

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 27.05.2026 um 20:23 Uhr aktualisiert