Liveticker: Villach Attentat: Urteil steht fest

Um neun Uhr war heute Morgen Prozessbeginn. Der Angeklagte Ahmad G. zeigte sich zu der Tat geständig. Besonders erschreckend ist, dass er, wenn er gekonnt hätte, noch mehr Menschen getötet hätte. Nur vier Tage vor der Tat soll er den Entschluss zum Angriff gefasst haben. Nach einer extrem schnellen Radikalisierung über die Plattform TikTok besorgte sich der Mann ein Klappmesser mit einer zehn Zentimeter langen Klinge, auch gibt es ein Bekennervideo, in dem der Mann unter anderem sagt: „Wir werden euch wie Schafe schlachten.“ Am frühen Nachmittag des 15. Februars 2025 suchte er damit die Villacher Innenstadt auf, mit der klaren Absicht, Menschen zu töten. Ein 14-jähriger Junge ist gestorben, weitere Menschen wurden schwer verletzt und leiden noch heute an den Folgen.

Der Angeklagte sei nicht religiös gewesen, heißt es weiter, zumindest sei er so nicht aufgewachsen. Wie die Plattform „profil“ berichtet, hat er sich mit dem Glauben erst ein Jahr vor dem Attentat beschäftigt. Auch hieß es vom Angeklagten, dass der Islam seine Taten nicht gutheißen werde, doch der Islamische Staat (IS) schon. Vonseiten der Staatsanwaltschaft ist von einer „Blitzradikalisierung“ die Rede. Außerdem hieß es vom Angeklagten, dass er die Tat nicht bereue, außer, dass er nicht gestorben sei.

Der Angeklagte war zu jeder Zeit zurechnungsfähig, das bestätigte ein Gutachter.

Heute wurden bereits im Laufe des Tages, die Staatsanwaltschaft, die Verteidigung, mehrere Gutachter, Zeugen und Opfer in den Zeugenstand gerufen.