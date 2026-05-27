Liveticker: Villach Attentat: Urteil steht fest
Am 15. Februar 2025 stand die Welt still in Villach. Der Gerichtsprozess fand heute den ganzen Tag statt. Nun ist das Urteil gefällt.Als bevorzugte Quelle auf Google hinzufügen
Der 15. Februar 2025 versetzte Villach einen Stich ins Herz. Das Attentat war grausam, ein 14-Jähriger starb durch die Messerattacke des Angeklagten. Heute findet der erste Prozesstag statt. Wir berichten im Liveticker über die Verhandlung.
Zwei Verhandlungstage
Dem Angeklagten werden Mord, mehrfacher Mordversuch und ein terroristisches Motiv im Namen des IS vorgeworfen. An zwei Verhandlungstagen wird vor Gericht entschieden werden, welche Strafe dem Mann droht. Es gilt bis zu einer rechtskräftigen Verurteilung weiterhin die Unschuldsvermutung. Wie nun bekannt wurde, wird das Urteil noch heute fallen. Am Abend wurde entschieden: Lebenslange Haft – nicht rechtskräftig.
Der erste Prozesstag
Liveticker Ende
Nähere Details zum Prozess und Urteil kannst du hier nachlesen: Lebenslange Haft für Villacher Attentäter.
Gericht hat entschieden
Nun steht das Urteil nach nur einem Prozesstag fest: Die Geschworenen haben rasch ihr Urteil gefällt: Lebenslange Haft – nicht rechtskräftig. Die Geschworenen entschieden alle für schuldig, jeweils 8:0 in allen Anklagepunkten.
Geschworene ziehen sich zur Beratung zurück
Die Staatsanwaltschaft und die Verteidigung haben ihre Plädoyers gehalten. Die Geschworenen haben sich jetzt zur Beratung zurückgezogen.
Plädoyers nach der Pause
oBis circa 18.15 Uhr wird eine Pause angesetzt. Danach werden die Staatsanwaltschaft und die Verteidigung ihre Plädoyers halten. In weiterer Folge ziehen sich die Geschworenen zur Beratung zurück, danach kommt ein Urteil.
Privatbeteiligten bringen Anträge ein
Nun geht es um die Privatbeteiligtenanträge. Es werden Schmerzengeldforderungen in Höhe von bis zu 20.000 Euro eingebracht, so laut „der Standard“. Psychische Veränderung/Verschlechterung oder Entstellungen wegen der Verletzungen – werden teils als Gründe genannt.
Urteil noch heute erwartet
Es wurde bereits gemunkelt, dass es noch am heutigen Abend ein Urteil geben könnte. Nun ist es laut der APA bestätigt: Das Urteil im Terrorprozess soll noch heute fallen.
Was wir bisher wissen
Um neun Uhr war heute Morgen Prozessbeginn. Der Angeklagte Ahmad G. zeigte sich zu der Tat geständig. Besonders erschreckend ist, dass er, wenn er gekonnt hätte, noch mehr Menschen getötet hätte. Nur vier Tage vor der Tat soll er den Entschluss zum Angriff gefasst haben. Nach einer extrem schnellen Radikalisierung über die Plattform TikTok besorgte sich der Mann ein Klappmesser mit einer zehn Zentimeter langen Klinge, auch gibt es ein Bekennervideo, in dem der Mann unter anderem sagt: „Wir werden euch wie Schafe schlachten.“ Am frühen Nachmittag des 15. Februars 2025 suchte er damit die Villacher Innenstadt auf, mit der klaren Absicht, Menschen zu töten. Ein 14-jähriger Junge ist gestorben, weitere Menschen wurden schwer verletzt und leiden noch heute an den Folgen.
Der Angeklagte sei nicht religiös gewesen, heißt es weiter, zumindest sei er so nicht aufgewachsen. Wie die Plattform „profil“ berichtet, hat er sich mit dem Glauben erst ein Jahr vor dem Attentat beschäftigt. Auch hieß es vom Angeklagten, dass der Islam seine Taten nicht gutheißen werde, doch der Islamische Staat (IS) schon. Vonseiten der Staatsanwaltschaft ist von einer „Blitzradikalisierung“ die Rede. Außerdem hieß es vom Angeklagten, dass er die Tat nicht bereue, außer, dass er nicht gestorben sei.
Der Angeklagte war zu jeder Zeit zurechnungsfähig, das bestätigte ein Gutachter.
Heute wurden bereits im Laufe des Tages, die Staatsanwaltschaft, die Verteidigung, mehrere Gutachter, Zeugen und Opfer in den Zeugenstand gerufen.
Opfer leiden an den psychischen Folgen
Wies weiter heißt, seien vor allem die psychischen Folgen für die Opfer massiv, auch leiden manche an körperlichen Beeinträchtigungen. Mehrere der Opfer seien in therapeutischer Behandlung.“
Opfer am Wort
Auch die Opfer treten in den Zeugenstand. Wie bekannt ist, wurde ein 14-Jähriger getötet und mehrere Personen schwer verletzt. Eines der Opfer sagte, so laut „der Standard“, dass es vom Angeklagten mit dem Messer an der Hand verletzt wurde, die Folgen spürt er noch heute. Ein anderer erzählt davon, dass acht Mal auf ihn eingestochen wurde, das hatte sechs Operationen zur Folge. Außerdem war das Opfer zuerst der Annahme, dass es Faustschläge waren, doch es waren Messerstiche.
Beklemmend und verstörend
„Ja, ja ich wäre jederzeit bereit wieder zu töten.“ Ein ORF-Journalist erzählt wie beklemmend der Prozess ist. Er sagt: “ Der Angeklagte zeigt heute keine Emotionen.“ Besonders emotional war das Video zur Tat. Man sieht die Bereitschaft, besonders viele Menschen zu töten. Ausnahmen waren nur Kinder und Frauen. Es kann sogar sein, dass heute noch ein Urteil fällt.
Was bedeutet „lebenslang“?
Die lebenslange Freiheitsstrafe ist die höchste Strafe im Strafrecht. Was bedeutet das? „Lebenslang“ bedeutet in Österreich selten, dass der Verurteilte hinter Gittern stirbt. Gemäß österreichischer Rechtsprechung kann die Freiheitsstrafe entweder auf bestimmte Zeit (höchstens 20 Jahre) oder auf Lebensdauer verhängt werden. Bei der Freiheitsstrafe kann eine bedingte Entlassung eingeräumt werden, sofern bereits 15 Jahre der Haftstrafe verbüßt wurden und davon auszugehen ist, dass der Straftäter keine weiteren Strafhandlungen begeht.