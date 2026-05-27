Donnerstagswetter: Sommerlich warm und bis zu 30 Grad möglich

Am Donnerstag dominiert der Sonnenschein. Im Tagesverlauf können sich vor allem nach Osten und Südosten des Landes zu einige Quellwolken bemerkbar machen. Hier erfährst du mehr.

„Der Tag geht voraussichtlich durchwegs trocken und freundlich zu Ende, ein isolierter kurzer Schauer kann sich am ehesten von den östlichen Karawanken bis zur Koralm ausbilden. Teils kommt noch einmal mäßiger bis lebhafter Wind aus nördlichen Richtungen auf“, wissen die Meteorologen der Geosphere Austria. Mit Höchstwerten zwischen 25 und 30 Grad bleibt es, wie auch schon die letzten Tage, sommerlich warm, nur mit dem kleinen Unterschied, dass es nicht mehr ganz so heiß ist.