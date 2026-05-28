ATV-Star Yessica wurde Mama: „Mein Mini“ war ganz schnell da

"Ich dachte nicht, dass ich schwanger werden kann", sagte das Kärntner Reality-TV Sternchen in einem JOYN-Interview. Nun ist das Baby auf der Welt.

Als die „Tinderreisen“-Teilnehmerin überfällig war, dachte sie es wäre der Stress im Job. Dann jedoch die Überraschung: „Ich bin in der Nacht zur Apotheke gerannt und der Test war dann positiv.“

Kleiner Junge erblickt Licht der Welt

Weiters ergänzt sie: Da war ich schon ordentlich geschockt, muss ich sagen.“ Auch ihr Ex-Freund rechnete überhaupt nicht damit. Die beiden führten über 1,5 Jahre immer wieder eine Beziehung mit Höhen und Tiefen – aktuell herrscht zwischen ihnen Funkstille. Nun die Nachricht: Die beiden wurden im Krankenhaus St. Veit (Kärnten) Eltern. Die junge Klagenfurterin gab die Baby-News selbst via Social Media bekannt und freut sich über die Geburt ihres kleinen Jungen. Gegenüber JOYN sagt sie: „Am Sonntag war ich noch mit einer Freundin essen, sozusagen das letzte Abendmahl und dann hab ich gemerkt, dass etwas anders ist als sonst. Meine Freundin wollte noch was unternehmen, aber ich wollte nur noch nach Hause.“ Dann ging alles sehr schnell. Nach zwölf Stunden und ohne Komplikationen hält sie ihr Baby in der Hand. „Ich bin sehr verliebt.“

Bisheriger TV-Werdegang

Yessica Masiel De Leon ist eine österreichische Reality-TV-Persönlichkeit aus Klagenfurt, die vor allem durch ATV/Joyn „Tinderreisen“ bekannt wurde. In dem Format reisen Singles in verschiedene Städte und erleben über Tinder Dates – von romantisch bis chaotisch. Yessica fiel dort als offene, direkte und unterhaltsame Kandidatin auf; eine Folge der 7. Staffel trug sogar den Titel „Yessicas Traummann“, in der sie in Ljubljana kurz davor steht, ihren potenziellen Traummann kennenzulernen. Neben „Tinderreisen“ war Yessica auch bei „Forsthaus Rampensau“ präsent: In der 4. Staffel, die am 16. Oktober 2025 startete, trat sie gemeinsam mit Linda als „Tinderreisen“-Duo an.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 28.05.2026 um 11:57 Uhr aktualisiert