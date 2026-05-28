Melissa Naschenweng: „Schade, dass man im eigenen Land Angst haben muss“

Schlagersängerin Melissa Naschenweng äußert im Interview große Sorgen um die Sicherheit von Frauen. In österreichischen Städten fühle sie sich allein nicht mehr sicher.

Die Schlagersängerin Melissa Naschenweng thematisiert in einem aktuellen Interview die Schattenseiten der Musikbranche sowie gesellschaftliche Debatten. Darunter machten ihr auch massiver Stress und gesundheitliche Krisen zu schaffen, die sogar zu Klinikaufenthalten führten – wir haben berichtet.

Sicherheitsgefühl in österreichischen Städten

Neben den gesundheitlichen Herausforderungen äußert sich die Kärntnerin besorgt über die Situation von Frauen im öffentlichen Raum. Gefragt nach ihrem Sicherheitsgefühl in österreichischen Städten wie Wien, Graz oder Linz in der Nacht, findet sie deutliche Worte: „Ich habe Angst und ich finde, dass es schade ist, dass man im eigenen Land Angst haben muss. Ich fühle mich als Frau allein nicht sicher.“ Auch zu gesellschaftspolitischen Fragen bezieht die Musikerin Stellung. Zum Thema Gendern vertritt sie eine distanzierte Position und erklärt dazu: „Ich fühle mich trotzdem gleich viel wert, obwohl ich oft einmal auf das Gendern verzichte, oder eigentlich immer […] ich verschleudere mich teilweise selbst und denke mir so: Ich weiß gar nicht mehr, ob das grammatikalisch richtig ist“, erklärt sie.

„Heimat großer Töchter“-Debatte

Eine ähnliche Gelassenheit zeigt sie bezüglich der Diskussionen um Andreas Gabalier, der die österreichische Bundeshymne traditionell ohne die Passage „Heimat großer Töchter“ singt. Naschenweng sieht darin kein Problem: „Ich habe das nie schlimm gefunden. Dann hat er es halt so gesungen, wie er es gelernt hat. Ich fühle mich deswegen nicht diskriminiert als Frau“, wie „Heute.at“ berichtet.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 28.05.2026 um 08:55 Uhr aktualisiert