Ab dem 1. Juni: Tausende Kärntner bekommen 75 Euro überwiesen

Entlastung an der Zapfsäule: Ab dem 1. Juni kann der neue „Kärntner Sprit-Bonus“ in Höhe von 75 Euro beantragt werden. Das gibt es zu beachten.

Wegen der anhaltenden Hochpreisphase bei Treibstoffen bringt das Land Kärnten eine neue Entlastungsmaßnahme auf den Weg – wir haben berichtet. „Die anhaltend hohen Treibstoffpreise werden immer mehr zur Belastung der Bevölkerung – vor allem für Berufspendler und Lehrlinge, die auf ihr Auto angewiesen sind, damit sie überhaupt zur Arbeit kommen können“, sagt Landeshauptmann Daniel Fellner. Die Einmalzahlung richtet sich an Menschen mit geringem bis mittlerem Einkommen, die zwingend mit dem Auto pendeln müssen – mittlerweile rückt der Startschuss immer näher.

Details zur Auszahlung Budget: Das Land Kärnten stellt dafür vorerst einmalig 500.000 Euro zur Verfügung.

Das Land Kärnten stellt dafür vorerst einmalig 500.000 Euro zur Verfügung. Höhe: 75 Euro werden an jeden anspruchsberechtigten Antragssteller ausbezahlt.

75 Euro werden an jeden anspruchsberechtigten Antragssteller ausbezahlt. Abwicklung: Die Sondermaßnahme ist Teil der Landes-Arbeitnehmerförderung und wird von der Arbeiterkammer (AK) Kärnten verwaltet.

Für AK-Präsident Günter Goach ist die Hilfe „eine rasche und wirksame Entlastung für Kärntner Arbeitnehmer, da bei der derzeitigen Preisentwicklung jeder Euro zählt. Wir danken Landeshauptmann Daniel Fellner für die unkomplizierte Umsetzung der Soforthilfe. Im Rahmen unserer Vollversammlung bringen wir auch fraktionsübergreifend einen gemeinsamen Antrag zur weiteren Entlastung der Kärntner Berufspendler an Bund und Land ein.“

Wer ist anspruchsberechtigt?

Die Unterstützung ergänzt den regulären Fahrtkostenzuschuss des Landes, den im Vorjahr über 7.800 Pendler, Lehrlinge und Abendschüler unterhalb der Einkommensgrenze nutzten. Den zusätzlichen Bonus erhalten jene Anspruchsberechtigten, die eine einfache Wegstrecke von mehr als 30 Kilometern zur Arbeit zurücklegen. Die Antragsformulare und Informationen sind ab dem 1. Juni online abrufbar.