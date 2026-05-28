Fahrradversteigerung in Spittal für mehr Nachhaltigkeit

Im Rahmen des Nachhaltigkeitstages werden am kommenden Freitag in Spittal öffentlich Fahrräder versteigert, um den Fundsachen auf eine nachhaltige Art ein neues Zuhause zu verschaffen.

Bürgermeister Gerhard Köfer mit drei der über 40 Fahrrädern, die unter den Hammer kommen.

Bürgermeister Gerhard Köfer mit drei der über 40 Fahrrädern, die unter den Hammer kommen.

Im Fundamt haben sich im Laufe der Jahre zahlreiche Fahrräder angesammelt, die aufgefunden, jedoch nie abgeholt wurden. Am Freitag, 29. Mai 2026, um 11 Uhr kommt es zur Versteigerung, die von Bürgermeister Gerhard Köfer persönlich durchgeführt wird.

Mehr als nur Fahrradversteigerung

Insgesamt werden über 40 Fahrräder und zusätzlich etwa 15 sogenannte „Mystery Boxen“ angeboten. Diese enthalten verschiedene Fundgegenstände aus den vergangenen Jahren wie Schmuck, Jacken oder Taschen. Der besondere Reiz ist, dass die Bieterinnen und Bieter erst nach dem Zuschlag erfahren, was sich in den Paketen befindet.

Neue Möglichkeiten für alte Sachen

Bürgermeister Gerhard Köfer: „Die Versteigerung ist eine gute Möglichkeit, liegengebliebene Gegenstände im Sinne der Nachhaltigkeit sinnvoll zu nutzen. Gleichzeitig tut man etwas Gutes, denn der Erlös wird einem guten Zweck zugeführt.“ Interessierte haben die Möglichkeit, die Fahrräder am Tag der Versteigerung von 10 bis 11 Uhr vor Ort zu besichtigen. Personen, die noch Eigentumsansprüche geltend machen möchten, können dies bis zum Zeitpunkt der Versteigerung unter Vorlage eines entsprechenden Nachweises (z. B. Rechnung, Foto, Fahrradschlüssel) tun.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 28.05.2026 um 20:41 Uhr aktualisiert