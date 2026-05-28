A10 Tauernautobahn nach Kollision mit führerlosem Fahrzeug gesperrt

Bei einem Auffahrunfall nach dem Katschbergtunnel standen vier Feuerwehren im Einsatz. Eine eingeklemmte Person wie zuerst angenommen wurde zum Glück nicht vorgefunden.

Am Donnerstagmorgen um 7:45 Uhr wurden die Freiwilligen Feuerwehren Rennweg am Katschberg, St. Peter-Oberdorf, Gmünd in Kärnten und St. Michael im Lungau zu einem Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person alarmiert.

Verunfallte Person wurde versorgt

Vor Ort konnte rasch Entwarnung gegeben werden. Insgesamt waren zwei PKW, ein Kleintransporter und ein LKW in einen Auffahrunfall unmittelbar nach dem Katschbergtunnel involviert. „Die Feuerwehren führten in Abstimmung mit der ASFINAG Sicherungs- und Aufräumarbeiten durch. Das Rote Kreuz mit RK1 versorgte die beteiligten Personen“, erklärte die Freiwillige Feuerwehr Rennweg am Katschberg in den sozialen Medien.

Update: Feststellbremse nicht angezogen

Wie die Landespolizeidirektion Kärnten mittlerweile berichtet, hat ein 48 Jahre alter rumänischer Staatsangehöriger während einer kurzen Pause auf dem Parkplatz Rennweg auf der Tauernautobahn vergessen die Feststellbremse seines Klein LKW anzuziehen. „In der Folge rollte das Fahrzeug über den Parkplatz auf die Richtungsfahrbahn Villach und kam im Bereich der Leitschiene quer zur Fahrbahn zum Stillstand“, erklärt die Polizei. Für die Dauer der Unfallerhebungen war die A10 in Fahrtrichtung Villach bis 9:15 Uhr für den gesamten Verkehr gesperrt, fünf Personen wurden dabei verletzt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 28.05.2026 um 12:58 Uhr aktualisiert