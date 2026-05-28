Über 23 Grad: So warm sind Kärntens Seen aktuell

Das aktuelle Sommerwetter sorgt in Kärnten für ideale Bedingungen an den Seen. Auch das Wochenende bringt reichlich Sonnenschein. Hier gibt es die aktuellen Wassertemperaturen der Seen.

Das Wetter in Kärnten zeigt sich derzeit von seiner besten Seite und sorgt für optimales Badewetter: Nach der Auflösung von morgendlichen Nebelfeldern im Klagenfurter Becken dominiert bereits im Großteil des Landes strahlender Sonnenschein. Auch wenn sich im Laufe des Tages ein paar Quellwolken bilden und im Bereich der östlichen Karawanken bis zur Koralm ein vereinzelter, isolierter Schauer nicht ganz ausgeschlossen ist, bleibt es in den meisten Regionen trocken und freundlich. Mit Höchstwerten zwischen 25 und 30 Grad ist es weiterhin sommerlich warm.

18 bis über 23 Grad in den Seen

Die Aussichten für die kommenden Tage versprechen eine Fortsetzung des Badewetters: Sowohl am Freitag als auch am Samstag überwiegen in ganz Kärnten sonnige Verhältnisse, sodass rund um die Kärntner Seen wieder beste Badestimmung herrscht. Die aktuellen Wassertemperaturen der Seen bewegen sich derzeit in einer Spanne von 18 bis über 23 Grad. Dennoch warnt die Wasserrettung zur Vorsicht – in Kärnten gab es in nur kürzester Zeit drei tragische Badeunfälle.

Übersicht der aktuellen Wassertemperaturen

Die folgenden Daten zeigen die am heutigen 28. Mai 2026 gemessenen Temperaturen der Kärntner Seen (geordnet nach der höchsten Temperatur):