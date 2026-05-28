390.000 Euro investiert: Kärnten saniert vier Brücken im Sommer

Das Land Kärnten nimmt ab dem 1. Juni umfangreiche Reparaturarbeiten an vier Brückenstrukturen entlang der B111 Gailtal Straße vor. Betroffen ist der Gailtalzubringer im Bereich zwischen der Autobahnabfahrt Hermagor und Feistritz an der Gail. Dort werden eine Brücke über den Draschitzbach, zwei Wegunterführungen sowie ein Wilddurchlass modernisiert. Für das gesamte Vorhaben stellt das Straßenbaureferat ein Budget von etwa 390.000 Euro zur Verfügung. Die Fertigstellung ist für Ende Juli geplant.

„Lebensader der Region“

Der desolate Zustand macht die Sanierung unumgänglich, im Zuge der Arbeiten werden die Fahrbahnübergänge ausgetauscht, die Asphaltdeckschichten erneuert und die Randbalken instand gesetzt. „Die Gailtal Straße ist eine zentrale Lebensader der Region. Wir haben in den letzten Jahren rund sieben Millionen Euro für die Modernisierung und Instandsetzung der Straße in die Hand genommen. Das ist gut investiertes Geld, von dem die gesamte Region profitiert“, sagt Straßenbaureferent und Landeshauptmann-Stv. Martin Gruber und ergänzt: „Mit den Maßnahmen erhöhen wir die Verkehrssicherheit nachhaltig und stärken zugleich die Lebensqualität der Bevölkerung vor Ort. Dafür stellen wir 390.000 Euro aus dem Straßenbaureferat bereit.“